Går fra hinanden: Nu sælger han for stort millionbeløb

I sidste uge oplyste den tidligere TV2-vært Jens Gaardbo i en pressemeddelelse sendt til Ekstra Bladet, at han og hustruen Pernille var blevet separeret og skulle flytte hver til sit efter mere end 20 år som mand og kone.

'Da det alligevel vil give offentlig omtale, ønsker jeg at oplyse, at min hustru, Pernille, og jeg flytter fra hinanden. Vi er blevet separeret. Som det er de fleste bekendt, måtte jeg i december forlade min stilling på TV2 News. Det er vigtigt for os begge at fastslå, at min afskedigelse og baggrunden for afskedigelsen ikke er den direkte årsag til vores separation. Pernille har kendt til sagen i detaljer og været en stor støtte for mig i hele forløbet', skrev Jens Gaardbo i den forbindelse i pressemeddelelsen.

Jens Gaardbo er blevet separeret

Her forklarede den 64-årige vært ligeledes, at afskedigelsen fra TV2, der skyldtes, at en intern undersøgelse om sexisme på kanalen havde konkluderet, at Gaardbo havde udvist dårlig dømmekraft i sin tid som nyhedschef på TV2, havde været hård for ham og familien.

Nu har Gaardbo og hustruen valgt at tage konsekvensen af separationen, og i den forbindelse har de sat deres 158 kvm store villalejlighed i Klampenborg lige ud til Øresund til salg.

Boligen er sat til salg for hele 12,5 millioner, og for de penge får man ifølge salgsopstillingen en sjælden udbudt villalejlighed med udsigt over Øresund, to store terrasser og et eksklusivt køkken fra Handcrafted Interior.

Her ses Gaardbo sammen med Pernille (yderst til højre) og kollegerne Simi Jan og Ulla Terkelsen. Foto: Mogens Flindt

Boligen blev sidst solgt tilbage i 2003, og her løb prisen på lidt over 3,5 millioner. Dermed står det nu forhenværende par til at tjene en klækkelig sum på salget.

Flytter hver til sit

I forbindelse med annonceringen af separationen forklarede Gaardbo, at han og Pernille fortsat boede under samme tag.

'Det har haft store følelsesmæssige omkostninger for os. Nu har vi brug for tid hver for sig, men også til at opbygge en ny relation mellem os. Vi bor fortsat under samme tag, og der er fred mellem os. Men vi forventer at flytte hver til sit i løbet af foråret', lød det i pressemeddelelesen.

I pressemeddelelsen blev det samtidig understreget, at der ikke er en tredje person involveret i bruddet.

Jens og Pernille Gaardbo har sammen en voksen søn. Den tidligere TV2-vært har desuden en søn fra et tidligere forhold. Jens og Pernille Gaardbo blev gift tilbage i 1996.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jens Gaardbo, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

