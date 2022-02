Går fra hinanden: - Vi er kede af det

Kærligheden mellem tidligere minister Tommy Ahlers og radiovært og stifter af Heartbeats Le Gammeltoft er bristet, og de har valgt at gå hver til sit.

Det oplyser Le Gammeltoft i et opslag på Instagram, hvor hun forklarer, at det simpelthen har været for svært for dem at få tingene til at fungere, efter de sidste år flyttede sammen.

'Når kærligheden er der, skal man rykke på det. Derfor valgte vi at flytte sammen sidste forår. Man skal dog også erkende, når tingene ikke fungerer. Den erkendelse er vi i fællesskab nået frem til, og derfor har vi valgt at gå fra hinanden. Det har været for svært at flytte sammen, hver med to børn, og få det til at fungere. Vi er kede af det, men glade for alt det, vi havde sammen,' lyder det fra Le Gammeltoft.

Hun gør det i opslaget klart, at hun og Tommy Ahlers lige nu fokuserer på igen at komme på ret køl.



'Lige nu passer vi på os selv og vores familier og håber I vil respektere, at vi ikke har yderligere kommentarer,' skriver hun.

Også Tommy Ahlers har delt et opslag, hvor han sætter ord på bruddet.

Hemmelighedsfulde

Tommy Ahlers og Le Gammeltoft var i lang tid hemmelighedsfulde om deres forhold, men i november 2020 troppede de sammen op på den røde løber til premieren på filmen '7 Years of Lukas Graham' og annoncerede, at de var kærester.

På det tidspunkt fortalte de, at de allerede havde været kærester i et år.

- Vi mødte faktisk hinanden via arbejdet til at starte med. Tommy spurgte mig, om jeg ville stille op til noget interview tilbage i marts, da du (Ahlers, red.) skulle lave valgkamp. Så blev vi kollega-venner, som bumpede ind i hinanden til Folkemødet og sådan nogle ting, og så begyndte vi at date sidste efterår, fortalte Le Gammeltoft i den forbindelse.

For næsten præcis et år siden kunne Le Gammeltoft så bekendtgøre på Instagram, at de to nu skulle bo under samme tag.

'Det her er nøglen til vores nye, fælles hus på Holmen, som vi flytter ind i om nogle måneder. Jeg må nogle gange knibe mig i armen, fordi jeg føler mig så heldig,' lød det fra Gammeltoft i den forbindelse.

Parret boede sammen med deres i alt fire sammenbragte børn, som de har fra tidligere forhold.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Le Gammeltoft og Tommy Ahlers, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør ugens udgave af Kvindetribunalet herunder eller i din podcastapp, hvor vi blandt spørger Henrik Qvortrup, hvorfor det er en historie, at Peter Falktofts podcast bliver udgivet hos Podimo.