Går fra hinanden

Forholdet mellem 27-årige Rebecca Charlotte Dahl og 21-årige Elias Hole er gået fra hinanden efter at have været sammen i lidt over to år.

De er begge kendt fra YouTube, hvor Elias Hole har kanalen 'Kender du det', der har over 300.000 abonnenter. Rebecca Charlotte Dahl har en kanal opkaldt efter hende selv med 197.000 abonnenter.

Parret har lavet mange videoer sammen, hvor fans har kunnet følge med i deres forhold.

For stor aldersforskel

Parret har annonceret deres brud på Instagram, og i en video på YouTube, hvor de sidder sammen og fortæller mere om deres beslutning om at gå fra hinanden. Her fortæller de, at aldersforskellen er den store grund til, at de har valgt at gå fra hinanden.

- Jeg tænker allerede i familie, hvor du tænker nu skal vi hygge os, siger Rebecca Dahl i videoen.

Ikke 'meant to be'

Ekstra Bladet har talt med begge parter, og på trods af bruddet er der ikke nag at spore mellem det tidligere par.

- I sidste ende elsker vi stadigvæk hinanden, det var bare ikke 'meant to be', siger Rebecca Charlotte Dahl

- Det var bedst for os begge to, at vi slog op og så var venner i stedet for, fortæller Elias Hole

Parrets kommentarspor er fulde af kærlighed og forståelse, selvom mange fans er kede over den chokerende nyhed.

- Virkelig ked af at høre, begyndte at græde, men det er jo forståeligt, håber i får det bedre nu, skriver en fan som reaktion på YouTube-videoen.