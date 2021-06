Går fra hinanden

Den tidligere deltager i 'Den Store Bagedyst' Ditte Julie Jensen er blevet single.

Det fortæller hun til Se&Hør.

Ditte Julie Jensen er netop fyldt 34 år tirsdag, og hun har to børn fra et tidligere ægteskab med sin eksmand Marck Topgaard, som hun blev skilt fra i 2019.

Siden begyndelsen af 2020 har hun dog dannet på med iværksætteren Joakim Skak, som hun også har været flyttet sammen med.

De er dog flyttet fra hinanden igen, fortæller hun til mediet på den røde løber før Cirkus Summarum onsdag aften. Her svarer hun 'ja' til, at hun er blevet single, men at det ikke er officielt endnu.

- Så altså, officielt sammen eller ikke sammen... Det er lidt besværligt, for at være helt ærlig. Han er i Aalborg og jeg er i København, og så må vi se, hvad tiden bringer, siger hun.

Her fortæller hun dog også, at hun stadig har et håb om, at de kan redde forholdet.

- Mine børn ved det ikke, og det er nok, fordi man stadig går og har en drøm og et håb, ikke?

Parret var flyttet sammen i en lejlighed i Amagerstrandpark, og Joakim Skak kom til det københavnske fra Aalborg, som også er der, hvor han nu er flyttet tilbage.