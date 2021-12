Går fra hinanden

Danse-stjernen Asta Björk og den tidligere deltager i 'Paradise Hotel' Jonass Jannec Jensen er gået hvert til sit.

Det oplyser de i hvert sit opslag på Instagram.

'Jonass og jeg har for noget tid siden taget det hårde valg om at gå hver til sit. Vi er stadig venner og der er ingen dårlig stemning, men vi kunne simpelthen ikke få et forhold til at fungere samtidig med at Jonass skal have ro til at arbejde med sin angst', lyder det fra Asta Björk, som understreger, at hun ikke har yderligere kommentarer.

Nogenlunde samme besked kommer fra hendes nu ekskæreste.

'Asta og jeg har for noget tid siden taget det hårde valg om at gå hver til sit. Vi er stadig på god talefod og forbliver venner, ingen dårlig stemning her', skriver Jonass Jannec Jensen i sit opslag og fortsætter:

'Vi har bare ikke kunnet få forholdet til at fungere, samtidig med jeg skal arbejde på min angst. Jeg er derfor rykket til Haslev, hvor jeg nu arbejder benhårdt på at komme af med den skide angst.

Ekstra Bladet har forsøgt at få de to ekskærester i tale, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Triumferede

Beskeden fra Asta Björk og Jonass Jannec Jensen kommer få dage efter, at Asta Björk sammen med sangeren Jimilian Ismaili løb med sejren i 'Vild med dans'.

Og selvom Ekstra Bladets læsere løbende under dansekonkurrencen har kommenteret livligt på den gode kemi mellem de to, har de afvist, at de var mere end dansepartnere og gode venner.

Asta Björk og Jimilian Ismaili løb med sejren i fredagens 'Vild med dans'-finale. Foto: Anthon Unger

- Jeg føler mere, at vi har et søskendeforhold, fordi vi konstant skændes. Du er ligesom en lillebror, har Asta Björk tidligere sagt om sit forhold til Jimilian.

