'Paradise Hotel'-parret Oliver Erngart og Anna Seneca er gået fra hinanden.

Det skriver Anna Seneca på Instagram.

'Jeg skal til at finde mig selv igen. Til at lære mig selv at kende på ny. Som kvinde og som enlig mor. Men vigtigst af alt skal jeg tilgive mig selv for at have accepteret smertefulde ting alt for mange gange - ting, der slet ikke bør blive accepteret i min verden. For at miste mig selv, fordi kærlighed gjorde mig blind og naiv,' skriver Anna Seneca på Instagram.

Tidligere på året florerede der historier om, at Oliver Erngart havde været Anna Seneca utro. De blev forældre til deres første barn, Mio, for knap et år siden.

Løgne, utroskab og svigt

Det formodede utroskab har parret ikke uddybet voldsomt, men hun erkender i sit opslag, at det har haft betydning.

'For ikke at lytte til de uendelig mange signaler, min krop har skreget til mig. For at blive en helt anden, ubehagelig og ugenkendelig person, som jeg helst ikke vil kendes ved - fordi jeg blev for længe i løgne, utroskab og svigt. Jeg kan kigge tilbage og fortryde, at jeg ikke handlede anderledes - men det får jeg intet ud af,' skriver hun.

Skilles som venner

Trods svigtet understreger Anna Seneca, at parret går fra hinanden som venner.

'Derudover skilles vi ikke med had. Men derimod med det dyrebareste venskab - nemlig forældreskabet. Og det sætter jeg umenneskelig meget pris på. For selvom jeg føler mig såret og blottet, så vil jeg altid have et særligt bånd til Oliver. Han vil altid være faren til mit første barn. Og vi vil altid være tilknyttet til hinanden, resten af vores liv,' skriver hun.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Oliver Erngart for at høre hans udlægning, men han skriver, at han ikke ønsker at udtale sig. Han bekræfter ligeledes bruddet kort på Instagram.

'Anna og jeg er ikke sammen mere … vi skilles som venner og gode forældre, men ja.'

Skal deles om Mio

Til Ekstra Bladet fortæller Anna Seneca, at bruddet har været undervejs i et stykke tid.

- Det har været længe undervejs, det er ikke noget, jeg først har besluttet nu. Det har været besluttet, siden det hele startede, siger hun med henvisning til de historier om utroskab, der har floreret.

- Havde Mio ikke været der, havde det været meget nemmere for mig. Så havde jeg smidt ham på gaden. Men vi har Mio, og jeg skal ikke kun tænke på mig selv, så jeg har haft meget fokus på, hvordan jeg viser Mio respekt i denne her situation, siger Anna Seneca.

Hun fortæller, at hun har været igennem en hård periode, men at tingene begynder at lysne nu.

- Jeg er ikke ked af det mere, og jeg føler, at jeg er blevet meget lettere med den vægt, der er blevet fjernet fra mine skuldre, som hun siger.

- Hvad gør I med Mio?

- Oliver flytter sammen med en kammerat, og så skal han finde et arbejde, og Mio skal starte i vuggestue. Når de ting er på plads, har vi i sinde at køre over i en syv-syv-ordning ret hurtigt. Vi har haft ham lige meget, siden han blev født, hvor vi begge har arbejdet hjemme. Derfor synes jeg heller ikke, at han kun skal se sin far hver anden weekend, selvom det lige bliver sådan i starten, indtil vi er faldet på plads, siger hun.