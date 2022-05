Går konkurs

Popmusikeren Bro med det borgerlige navn Kevin Busk Andreasen er under konkursbegæring.

Det fremgår af oplysninger fra Statstidende.

Heraf fremgår det, at 26-årige Bro, der blandt andet er kendt for hits som 'Sydpå' og 'Glad', er blevet begæret konkurs på baggrund af en begæring, der blev modtaget 3. november sidste år.

'Hårdt under corona'

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Bro i forbindelse med konkursen, men han er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

I stedet er han gået til tasterne på Instagram.

'Ekstra Bladet har en historie på vej om, at jeg er under konkursbegæring. Og ja, det kan jeg bekræfte', skriver han og fortsætter:

'Det har været en vanskelig tid under de omfattende coronanedlukninger for mange, og jeg er en af dem, der også er blevet ramt. For jeg har ikke kunnet gøre det, jeg elsker, nemlig at spille koncerter og optræde i næsten to år. Støttemulighederne for os selvstændige musikere har været begrænsede, og jeg er blevet afvist flere gange af Erhvervsstyrelsen', skriver han.

Han skriver samtidig, at han er glad for, at han nu kan komme ud at spille igen.

'Jeg nyder hvert minut, jeg optræder for jer allesammen endnu mere, end jeg gjorde før. Jeg håber, at vi snart ses derude'.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Kristian Gustav Andersson, der er kurator i sagen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Bro ses her give koncert på Vig Festival i 2019. Foto: Martin Fælt/Ritzau Scanpix

Rod i regnskabet

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan Kevin Andreasen tidligere er havnet i problemer med Erhvervsstyrelsen, der besluttede sig for at lukke hans firma, Bro Music IVS tilbage i 2020.

Det skete som konsekvens af, at musikeren ikke havde afleveret regnskab i tide, hvorfor virksomheden var kom under tvangsopløsning og siden er gået konkurs.

