Går solo efter kæmpe skænderi

Anna Thygesen vil lave en erstatning for den kuldsejlede podcast 'Ugens Krise' med ny titel og køre den alene, efter at hun og den tidligere makker Lasse Laursen røg i totterne på hinanden verbalt

Kommunikationsdirektør for WeDoCommuncation og podcast-vært her på Ekstra Bladet, Anna Thygesen, tog indtil slutningen af november 2021 sammen med universitets-mand fra CBS Lasse Laursen alle slags kriser under kærlig behandling i deres fælles populære podcast 'Ugens Krise'.

Det endte dog ironisk nok i stedet som rendyrket meta, da podcasten og dens hovedpersoner pludselig selv befandt sig i netop det: En stor krise.

Værterne røg således efterhånden konstant i totterne på hinanden verbalt baseret på stor uenighed om indhold og stil, hvorfor podcasten blev lagt ned, mens den var allermest succesfuld.

Nyt navn

Men nu er der godt nyt til de 'krise-hungrende': Anna Thygesen har besluttet at gå enegang og lave en ny udgave af 'Ugens Krise' - med en anden titel, vel at mærke.

- Vi ville noget forskelligt. Jeg ville lave en ugentlig podcast om håndtering af alle slags kriser, hvad enten det var hos kendte, i virksomheder, i politik eller lignende, og så kunne vi nørde rundt i det. Men det ville han åbenlyst ikke. Det skulle pludselig handle om mine og hans kriser. Men nu laver jeg en ny podcast, fortæller Anna Thygesen til Ekstra Bladet.

Hendes kommende podcast om kriser får ingen betydning for den podcast, hun allerede laver hos Ekstra Bladet ved navn 'Kvindetribunalet'.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Så glade så Lasse Laursen og Anna Thygesen ud, da alting stadig gik godt mellem dem. Privatfoto

Teasede på Facebook

Allerede for et par uger siden teasede Anna på sin Facebook-profil for, at der muligvis var noget på vej, hvilket fik fans og følgere til at gætte på, at der var forsoning i luften mellem hende og Lasse Laursen.

Det er der dog langt fra tale om, fortæller Thygesen.

- Jeg har ingen intention om, at vi skal sidde i hver sin lejr og råbe af hinanden i studiet. Jeg dukkede mig for meget, da jeg lavede 'Ugens Krise' med Lasse. Man må gerne være uenige, men jeg oplevede, at han ville lave noget gonzo-agtigt. Det var ikke aftalen eller intentionen. Jeg føler, det i sidste ende handlede om at få mig bragt ud af fatning, og kommunikations-kriserne virkede som en biting til sidst, supplerer hun.

Dummies skal overstås

Anna Thygesen fortæller, at hun bliver ene om at styre ballet denne gang, men med gæste-medværter, der kan være alt lige fra nogen, som er i midt i orkanens øje, til journalister, rådgivere eller folk, der selv arbejder med kommunikation.

- Jeg har ikke en dato endnu, for vi skal lige have lavet dummies, siger Thygesen, som griner, når hun fortæller, at arbejdstitlen er 'Annas Kriser'.

- Har du lært noget af hele dramaet med Lasse?

- Jeg lever ellers af at lave risikovurdering til daglig, men den her havde jeg ikke set komme.

Vi har bedt om en udtalelse fra Lasse Laursen til denne artikel.

'Du må citere mig for et held og lykke,' skriver han kort, men venligt i en sms.