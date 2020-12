Gamblede stort: Har tabt kæmpe beløb

Højt at flyve, dybt at falde.

Det udtryk er noget den tidligere reality-stjerne og nu personlige træner Gustav Salinas kan genkende. Han har nemlig i foråret investeret stort i det norske flyselskab Norwegian, hvis aktiekurs er styrtdykket.

- Jeg har mistet 90 procent af det, jeg har investeret i Norwegian, fortæller Gustav til Ekstra Bladet.

Efter nedtur: Nu jubler han

Han fortæller, at han sammenlagt har investeret omkring 120.000 kroner i den norske virksomhed. Men hvad de er værd efter bestyrelsen i Norwegian torsdag lavede nogle tiltag for at redde virksomheden og blandt andet besluttede at lave et omvendt aktiesplit gældende fra fredag, har Gustav Salinas ikke undersøgt.

- Jeg vil skyde på, at mine aktier maksimalt er 10.000 kroner værd i dag. Men for at være helt ærlig, så har jeg ikke tjekket det. Det gør mig i dårligt humør.

- Jeg har aldrig før prøvet at tabe så meget. Og jeg troede faktisk ikke, at det ville gå så galt.

Satser på et bedre år

Ligesom mange andre, så satser Gustav Salinas på at 2021 ser noget lysere ud.

- Jeg bliver nødt til at være ligeglad med den aktie. Man ved heller ikke med guderne, hvad der skal ske næste år, så jeg satser på, at det bliver et godt år, lyder det optimistisk.

Har tjent

Alt i alt ser det dog ikke helt sort ud for kendissen. Han har nemlig investeret i en portfølje, som også tæller Mærsk og Tesla.

- Jeg har vundet næsten 100 procent på både Mærsk og Tesla, så det står jo ikke helt skidt til. Så sammenlagt har jeg jo vundet meget. Jeg har aldrig tjent så meget før, som i år, lyder det.

Men du har vel ikke tjent pengene, før aktierne er solgt?

- Nej, men jeg investerer ikke for at sælge hurtigt. Jeg har valgt at investere på længere sigt.

Derfor har Gustav Salinas som sådan hverken tjent eller mistet en krone, før aktierne er solgt. Men det ser godt ud på papiret, hvis han kigger på sine aktier i Tesla og Mærsk.

Råd til andre

- Mit bedste råd er da helt klar, at lade være med at investere i Norwegian, griner han.

Men også pointen om, at man skal lade være med at investere, hvis man ikke har råd til at tabe, lægger han vægt på.

- Man skal ikke investere penge i aktier, hvis ikke man har råd til at tabe dem. Men hvis man har det, så er det jo en rigtig god ide, for det er jo samtidig et af de steder, hvor man kan tjene allerflest penge, forklarer Gustav.

Tidligere havde piben en lidt anden lyd

I maj måned kunne Ekstra Bladet skrive om en Gustav, som ellers jublede over de nyindkøbte aktier.

'Jeg har gjort noget fuldstændig Crazy, jeg har sgu kastet mig ud i aktieeventyret og har købt i Norwegian,' lød det dengang - umiddelbart efter Mette Frederiksen 11. marts lukkede landet ned. Aktien faldt umiddelbart efter købet.

- Jeg tror virkelig på Norwegian. Det er som at gå på kasino, hvor man tager sort eller rød. Jeg valgte rød, og det betaler sig. Nu bliver det kaviar til min fødselsdag, grinte han dengang.

Selvom det er et stort tab, så tager Gustav Salinas det med oprejst pande.

- Det går op og ned, og man skal ikke investere, hvis man ikke har råd til at tabe.