Gav den gas på polterarbend

Den fik ikke for lidt, da influencer Mascha Vang i går blev overrasket af sine veninder og hevet med på polterarbend.

Mascha Vang blev taget med bukserne nede, da hun sad i frisørstolen og var i gang med at få ordnet hår. Ude foran salonen holdt nemlig en stor partybus pyntet med skilt og flamingoer klar til at hente Mascha Vang.

- Jeg var ved frisør, pludselig stod alle mine veninder der lige pludselig. Jeg blev meget forskrækket og overrasket på den gode måde. Jeg havde ikke den mindste idé om, at de ville komme, siger en træt, men glad, Mascha Vang til Ekstra Bladet dagen derpå.

Hvis man har fulgt med på de sociale medier kan man ikke undgå at bemærke, at de 18 veninder havde fået gæster i form af unge fyre i bar mave om bord på sommerbussen.

- Der var en masse unge fyre, som nogle af mine veninder havde skaffet. Det var i hvert fald ikke mig. Jeg har ikke noget med det at gøre. Jeg var der bare, griner Mascha Vang i telefonen, da Ekstra Bladet spørg ind til, hvem de unge fyre var.

Klokkerne ringer snart

Dagen bød på masser af drinks og champagne efterfulgt af mad på Nimb.

- Vi tjekkede ind på Nimb, hvor pigerne havde lejet en lækker suite, så badet vi i poolen og festede på deres rooftop. Vi spiste alle sammen på Nimb og tog så i byen på Museo og festede.

Det store bryllup skal stå 2. august på Holckenhavn slot i Nyborg, og parret er i fuld sving med planlægning.

- Vi er ved at få styr på de sidste ting til brylluppet. Jeg er mega spændt, siger Mascha Vang og fortæller, at de har inviteret knap 100 mennesker, der skal være med til at fejre dem.

Det bliver da også den gamle dansepartner Thomas Evers Poulsen, der skal lære Troels Krohn Dehli at danse brudevals.