Gav vildt løfte: - Nu er han på røven

En lidt for kæk Türker Alici kom til at love for meget

Realitystjernen Türker Alici, der for nylig var indblandet i et stormvejr grundet sin nominering ved næste års Reality Awards, er havnet i problemer.

For hans store mund og kække facon har givet kæresten Sarah Tiedt en presbold, der kan mærkes.

Tirsdag aften lagde hun et billede på sin Instagram-profil af sig selv, og hvis man bladrede videre, kunne man se den ene kendte kvinde efter den anden stolt vise sin gravide mave frem. Til opslaget stod teksten:

'Mig... vs alle andre i 2020'.

Udlandet raser: Fjerner dansk reality

Troede ikke på det

En opfordring, der er til at mærke. Men kæk, som han er, valgte Türker Alici at gå til tasterne:

'Pfff tut! Du er bare sjov!! 2000 likes på denne kommentar så får du hvad du vil', skrev han selvsikkert, inden han her til morgen kunne vågne op og gøre status: 3977 likes.

Det er derfor en Türker, der er en smule presset, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen onsdag morgen.

- Haha, det er fucked up, griner han.

- Den havde jeg ikke set komme. Hun havde godt nok brokket sig over, at der for tiden ikke er så mange likes på Instagram, så jeg troede aldrig, at 2000 ville komme til at ske.

Efter hård kritik: Trækker sig øjeblikkeligt

Men det gjorde det. Og langt mere end det, hvorfor han med en lettere anstrengt mine tilføjer:

- Jeg kan vist ikke komme udenom.

Türker til Reality Awards. Foto: Mogens Flindt

'Du på røven nu'

Sarah Tiedt har kommenteret den bombastiske udmelding.

'Ufff du bliver hængt op på dine ord!!! 2000 likes på din kommentar og jeg skal gøres tyk', skriver hun på Instagram og følger op:

'Du på røven nu'.

Det populære pars mange følgere har også opdaget, hvad der foregår, og det kan mærkes i hans indbakke.

- Folk har skrevet til mig privat: Gør Sarah gravid NU!. For nogle er det sjovt, for os andre er det mere 'okaaaay, hvad så nu', fortæller han.

Tv-kendis bestjålet igen: Kommer med vild trussel

Efter corona

Der er dog ikke en baby undervejs, understreger han. Og der bliver tilsyneladende heller ikke arbejdet aktivt på projektet, men han er sikker på, at når det sker, så skal det være med Sarah, som han roser i store vendinger.

- Vi har været sammen længe, og hvis du spørger mig, så er det Sarah, jeg skal være sammen med resten af livet, fordi vi har det så godt sammen. Men man ved aldrig, hvad der sker.

- Lige på nuværende tidspunkt tager vi tingene, som de kommer, så vi tager ét skridt ad gangen. Vi vil gerne have corona overstået, og at verden bliver nogenlunde normal igen, slutter han.