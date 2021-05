Gavmild med lønnen efter stor millionsucces

Corona-året 2020 var et ganske godt år for Jonatan Spang.

Det viser det netop offentliggjorte regnskab for partnerselskabet Small Shoes, som komikeren ejer 100 procent af og som primært har til formål at stå bag tv-produktioner.

Her fremgår det, at 2020 bød på en bruttofortjeneste på 5.495.595 kroner, hvilket var en forbedring på omkring 750.000 kroner i forhold til 2020.

Det pæne resultat kommer dog ikke bag på bestyrelsen, der udover direktør Jonatan Spang består af komikerens hustru, Louise, og Nana Fagerholt Millang, der er gift med skuespilleren Magnus Millang.

'Ledelsen anser resultatet for som forventet,' lyder det kortfattet i årsrapporten.

Størstedelen af det beløb bliver udbetalt som løn, og derfor er der kun et mindre overskud på 228.276 kroner tilbage på bundlinjen.

Alle de penge lader Jonatan Spang stå i firmaet, hvor egenkapitalen nu lyder på 1.193.462 kroner.

Millionløn

Virksomheden er ganske gavmild med lønudbetalingerne til de ansatte, der ifølge regnskabet steg fra tre til fem i 2020. De fem ansatte har i alt modtaget 5.199.550 kroner i løn.

Det er ikke muligt at se, hvordan pengene fordeler sig mellem de enkelte, men såfremt de har fået det samme i løn, svarer det til 86.659 kroner hver måned før skat.

Jonatan Spang havde ikke kun masser at glæde sig over professionelt i 2020. Privat blev han i løbet af sommeren gift med sin kæreste, Louise, som han også formåede at gøre gravid.

I foråret 2021 fødte hun parrets første barn, en datter, hvilket fik komikeren til at gå på barsel og lade sig afløse i de sidste tre programmet af DR-programmet 'Tæt på sandheden'.

Jonatan Spang er stadig på barsel og er derfor ikke til rådighed for pressen i øjeblikket, oplyser hans PR-ansvarlige, Annette Wigandt, da Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar til regnskabet.