Gemte millioner i Panama: Vil ikke tale om hemmeligt selskab

Den tidligere fodboldslandsholds-stjerne Allan Nielsen er bestemt ikke meget for at tale om det hemmelige selskab, som han har haft i Panama

Der er langt fra Panama til den lille landsby Skævinge i Nordsjælland.

Men for nylig har landsbyen fået en eksotisk ny beboer registreret på kendisparret Allan Nielsen og Tina Lunds bopæl.

Ekstra Bladet kunne nemlig onsdag afsløre, at tidligere fodboldspiller Allan Nielsen i al hemmelighed har haft et selskab i Panama, som nu er blevet registreret på parrets adresse og taget under konkursbehandling ved Retten i Hillerød med en gæld til den danske statskasse på syv millioner kroner.

Det har dog vist sig at være meget svært at få Allan Nielsen til at svare på nogen spørgsmål om det hemmelige selskab, som ifølge de danske skattemyndigheder har rådet over 18,7 millioner kroner, og som har optrådt i det verdenskendte læk Panama Papers.

Derfor var Ekstra Bladet mandag morgen kørt til Skævinge og forsøgte efter bedste evne at få svar på en række spørgsmål fra den tidligere landsholdsstjerne, efter han havde været en tur i Netto for at handle.

- Hvor er du sjov, mand

Det var dog stadig yderst begrænset, hvad Allan Nielsen havde at fortælle om selskabet, der bliver gransket af statens advokat, Kammeradvokaten.

- Hvor er du sjov, mand, lød hans første reaktion, da Ekstra Bladet havde præsenteret sig.

Ekstra Bladet ville gerne vide, hvad der er blevet af alle de millioner kroner, som ifølge de danske skattemyndigheder uberettiget ikke er blevet betalt til den danske statskasse.

Men Ekstra Bladets spørgsmål hang ubesvarede i luften på parkeringspladsen foran supermarkedet, mens den tidligere fodboldspiller gik febrilsk rundt med den gule indkøbspose i hånden.

Faktisk kom han på den flere minutter lange gåtur med Ekstra Bladets journalist og fotograf ikke med et eneste svar på, hvorfor han har haft selskabet i Panama, som han bag suspekte stråmænd har haft fuld råderet over samt et kreditkort til selskabets konto i Luxembourg.

Da han satte sig ind i bilen, sagde han dog om de mange millioner: - Kunne det tænkes, at det ikke var mine?

Men han svarede dog ikke på, hvis penge det så var, og intet i de dokumenter, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, tyder på, at det har været andres penge.

Du kan se hele konfrontationen øverst i artiklen.