Gennemsigtig kjole på den røde løber: Derfor gør hun det

Twerk Queen er ikke bange for at vise sig frem, og det gjorde hun på den røde løber til gallapremiere på 'Den lille havfrue'

Louise 'Twerk Queen' Kjølsen er blevet kendt for at kunne udnytte sin krops former, men til onsdagens gallapremiere på 'Den lille havfrue' var det ikke kun hendes bagdel, der tiltrak sig opmærksomhed.

Her var den 35-årige influencer, twerker og debattør nemlig troppet op i en fuldstændig gennemsigtig kjole med frit udsyn til hendes krop, som gud har skabt den.

Louise Kjølsen var iført en kjole, der skulle ligne et fiskenet. Foto: Henning Hjorth

Og det var der en ganske særlig årsag til, fortalte hun til Ekstra Bladet.

- Dresscoden var jo 'under the sea', så jeg tænkte, at hvis jeg var en havfrue, ville jeg ende i noget fiskenet. Vi har jo en masse trawlere, der ødelægger vores havbund, siger hun og tilføjer om kjolen:

- Det her var det mest fiskenettede, jeg kunne finde. Til gengæld har jeg selvfølgelig husket min dinglehopper (gaffel, red.), så jeg kan ordne mit hår under filmen.

Elsker filmen

Twerk Queen-Louise var til premiere sammen med folketingsmedlem for Enhedslisten Rosa Lund, og de to deler passionen for 'Den lille havfrue'.

- Mig og Rosa er jo begge to rødhårede, så vi har en ret hardcore identifikation med den lille havfrue. Det var helt klart min yndlings Disney-film, siger Louise Kjølsen og slår fast, at den nye udgave af filmen er velkommen:

- Det er meget fedt, at Disney bare er holdt op med at lave nye ting og i stedet lave dem, vi så, da vi var børn. Det tyder på, at vi har fået creme-de-la-creme. Og så synes jeg, det er perfekt, at det er en sort skuespillerinde, der spiller den lille havfrue, for det er jo altid dejligt med noget diversitet.