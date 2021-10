George Olesen er død

Han var verdens stærkeste mand i halvfemserne. Nu er danske George Olesen død i en alder af 60 år.

Det bekræfter hans kone overfor BT.

Hans mangeårige ven, træneren Jens 'The Beast' Dalsgaard, har desuden skrevet om dødsfaldet på Instagram. Ekstra Bladet har været i kontakt med Jens 'The Beast', som ikke ønsker at udtale sig om dødsfaldet allerede nu af respekt for familien.

George Olesen rejste verden rundt som stærk mand, og han har slået mange rekorder undervejs.

Mediet Ugeavisen Midtsyd skrev sidste år en artikel om den stærke mands bedrifter, da han fyldte 60 år. Her forlyder det, at han blev danmarksmester i supersværvægt i vægtløftning i 1983.

i 1988 satte han sin første Guiness World Record, da han på seks timer præsterede at løfte en 50 liters fustage med øl fra gulvet ud i strakt arm 967 gange.

Selv fortalte han til mediet, at han havde sat 199 Guiness-rekorder i løbet af karrieren, hvoraf 37 stadig står.

De mange rekorder bragte ham også på tv verden over, og han har blandt andet medvirket i 'The Tonight Show' med Jay Leno.

I 2007 kom George Olesen ud for en ulykke, hvor han blev påkørt bagfra i sin bil. Det gav ham lammelser i venstre side af kroppen og problemer med hørelsen, skrev sn.dk i 2010.

Efter ulykken kæmpede George Olesen i længere tid for at få erstatning, og det lykkedes ham efter 2,5 år at få en millionerstatning. Siden har han blandt andet holdt foredrag om træning.