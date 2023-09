Ghita i oprør: Modtager gælds-rykkere til afdød mand

Skuespilleren kan ikke forstå, at Skat sender rykkere til eksmanden, og at de ikke ved, at Svenn Skipper døde i 2020. 'Det dér aner jeg jo intet om', siger hun til medie

Godt nok blev de skilt i 2011, men Ghita Nørby og hendes eksmand, Svenn Skipper, bevarede et tæt venskab helt frem til hans død i 2020.

Det er dog ikke alle, der har opdaget, at Svenn Skipper ikke længere er på denne jord.

Det skriver Sjællandske Nyheder.

Ghita Nørby modtager således fortsat breve - fysiske af slagsen, vel at mærke - fra Skat med rykkere til eksmanden, skriver mediet.

Det sker til Svenn Skippers firma Hollywoodstudio, som ikke længere findes, men som angiveligt har en gæld på 1077,41 kroner til staten.

Rykkerne sendes til Svenn Skippers og Ghita Nørbys tidligere fælles hus i Holte i Nordsjælland, og det er skuespillerinden mildt sagt godt og grundigt træt af.

Hun mener således, at Skat burde vide, hvem der er levende, og hvem der er døde:

Annonce:

- Hvis man skriver et brev til nogen, som skylder staten penge, kunne man så ikke godt undersøge, om det menneske lever? Jeg var hans kone, og vi blev skilt for mange år siden, og han har slet ikke boet her i mange, mange år. Vi blev skilt, og det der aner jeg jo ikke noget om, siger Ghita Nørby til Sjællandske Nyheder.

Svenn Skipper døde i 2020, men Skat mener altså åbenlyst, at 'en kontaktperson' - i dette tilfælde ekskonen Ghita Nørby - skal betale for ham ved kasse 1. Foto: Jonas Olufson/POLFOTO

Hun betoner samtidig til mediet, at hun ikke har at sinde at betale pengene - eller for den sags skyld det gebyr på 65 kroner, der medfølger rykkerne.

Sjællandske Nyheder har i forbindelse med nærværende historie talt med Skats underdirektør, Britt Rønne.

Hun afviser at udtale sig om specifikke sager.

Men på et mere generelt plan vil hun dog godt sige, at ansvaret for en afdød persons gæld ligger 'hos en kontaktperson'.

En kontaktperson, som Skat altså tydeligvis mener, er den afdøde komponists stakkels kendte ekskone.