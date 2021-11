Ghita i stor sorg: Han vil altid bo i mit hjerte

Skuespiller Ghita Nørby, 86, er tydeligt berørt over tabet af sin ægtemand gennem mange år Svenn Skipper.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg har blot at sige, at det er en stor sorg. Svenn vil altid bo i mit hjerte, siger hun om den mand, hun i 27 år var gift med.

Svenn Skipper, der blev 74 år, boede de seneste år af sit liv på plejehjem. Og ifølge Ghita Nørby kommer hans død ikke helt uventet.

- Svenn har været meget syg. Så det er kun godt, han har fået fred, siger skuespillerinden.

Gift i 27 år

I 2011 blev Ghita Nørby og Svenn Skipper skilt efter 27 års ægteskab. Parret fandt igen melodien, men gik atter hver til sit i 2018. Parret fik ingen børn sammen.

Ghita Nørby har tidligere fortalt åbent om, at Skipper blev ramt af Alzheimers og derfor flyttede ind på plejehjemmet Lotte.

- Han bliver passet af et professionelt og varmt personale, som han er glad for. Han bliver desværre gradvist dårligere på grund af Alzheimers, sagde Nørby i den forbindelse til Her & Nu.

- Jeg anede ikke, at han var syg, før meget sent i vores liv sammen. Vi blev skilt i 2011, prøvede igen som kærester et par år senere, inden vi måtte give op. Han har Alzheimers. Det udviklede sig langsomt, han havde været syg i årevis, og først til allersidst fandt hans sygdom en vej, der gjorde den tydelig, har Ghita Nørby tidligere fortalt om, hvordan sygdommen påvirkede deres forhold.

Svenn Skipper er uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 1977. Han har spillet med mange danske og udenlandske solister, ligesom han flere gange har været klaversolist med DR Radio Underholdnings Orkestret.

Han har gennem også været kapelmester på store musicals som for eksempel 'Teenagerlove', Chicago', 'Les Miserables' og 'Miss Saigon'.

