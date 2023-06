Ghita Nørby bestjålet

Den 88-årige skuespiller er onsdag blevet bestjålet ved højlys dag.

Ghita Nørby fortæller til Ekstra Bladet, at der var der tale om to tyve, der åbnede hendes taske i et supermarked i Charlottenlund nord for København og herefter stak af med hendes pung.

Hun beskriver situationen som en 'ubehagelig bagatel'.

- Det er triste og ubehagelige mennesker, der gør sådan noget, siger hun og uddyber, at hun så, hvem der løb med tegnebogen.

- Jeg så, hvem det var, der stjal den, men det vil jeg ikke tale om. Jeg kender dem ikke. Jeg omgås bestemt ikke sådan et selskab.

Det siger Ghita Nørby til Ekstra Bladet, men fortæller, at hun ikke ønsker at tale mere om det.

- Nu gider jeg ikke tænke mere på den sag, for jeg sidder i fremragende selskab nu, takker hun af.

Flere ofre

Nordsjællands Politi fortæller, at de har modtaget en anmeldelse om tyveriet, der nu skal efterforskes.

Og Ghita er langtfra den eneste.

I dag har politiet rapporteret fire lignende tyverier, hvor ældre mennesker har fået stjålet punge og dankort fra poser og tasker, mens de har købt ind.

Nordsjællands Politi opfordrer til, at man ikke lader sin pung eller taske ligge i indkøbskurv eller indkøbsvogn uden opsyn, mens man køber ind.