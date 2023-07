Ghita Nørby: Fatter ikke Tinder

Hvis man er på Tinder, skal man nok ikke regne med at scrolle forbi Ghita Nørby.

Den 88-årige skuespiller mener nemlig ikke, at det er måden at blive forelsket på.

Det fortæller hun om i Radio4's program 'Portrætalbum', som er et musikalsk program, der gennem et stykke selvvalgt musik beskriver gæsten.

Med Mozarts 'Tryllefløjten' i baggrunden fortæller 'Matador'-skuespilleren om, hvordan hun er blevet for gammel til at forstå redskaber som Tinder.

- Jeg kan slet ikke begribe, at man kan se det som en forretning - og så scrolle: 'Nej, han er for lyshåret. Nej, jeg vil have en arkitekt, eller nu vil jeg have en advokat'. Det fatter jeg ikke, siger Ghita Nørby og fortsætter:

- Jeg forstår at gå ud ad en dør og blive forelsket, uddyber hun og beskriver, at det altid er sådan, hun har mødt sine forelskelser.

Elsker ham resten af livet

Og en af de forelskelser var afdøde Dario Campetto, med hvem hun fik et barn.

I en alder af 84 år mistede han livet i april til kræft efter et længere sygdomsforløb.

Ghita Nørby og Dario Campeotto var gift i seks år, og hun har fortsat meget kærlighed til den nu afdøde sanger og entertainer.

- Det er en del af min kærlighed, der er gået bort. Jeg har en dejlig søn med Dario, og jeg har været lykkeligt gift med ham og boet i Italien med ham i seks år. Jeg holdt utroligt meget af ham. Han var en dejlig mand, fortalte Ghita Nørby til Ekstra Bladet og fortsatte:

- Det er, som det er. Jeg holdt forfærdelig meget af ham. Og vil gøre det resten af mit liv. Sådan er det. De mennesker, man elsker, skal man blive ved med at elske. Jeg vil elske ham resten af livet.