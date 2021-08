Gift for tredje gang

For tv-værten Cecilie Hother er der ingen tvivl om, at man kan holde gang i kærligheden ved at blive ved med at huske på den.

Derfor er hun sammen med manden Thomas Gregers Honoré blevet viet for tredje gang - denne gang på Mallorca.

Det deler hun i et opslag på Instagram.

'Tro, håb og kærlighed - størst af dem er kærligheden. Det sagde præsten, da vi i går giftede os igen (3. gang).

Det var så smuk og nærværende en ceremoni, og den svenske præst holdt en blændende tale og velsignede vores ringe og os', skriver den kendte vært på mediet.

Måske alle ikke forstår

Hun er med på, at nogen måske har en anden holdning til at blive gift flere gange med den samme, men det betyder ikke så meget.

'Kritiske tunger ville måske sige, 'jamen, er I ikke gift, hvorfor blive gift igen'. For os hænger det sådan sammen, at efter alt hvad vi har oplevet, så tager vi hverken livet eller kærligheden for givet', skriver hun og fortsætter:



'Så når vi skal giftes igen, eller velsignes, som det jo hedder, når man er gift flere gange, så er det dejligt at bruge momentet til at tænke over, hvorfor har vi valgt hinanden som livspartnere, og hvor heldige vi er i at have hinanden', lyder det.

Hun håber derfor også, at de to får endnu flere bryllupper i fremtiden.

'Så jeg håber, der kommer mange flere bryllupper mellem Thomas og mig. For kærligheden, som er størst af alt. Den er der'.

Parret blev første gang gift i 2018.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Cecilie Hother, men det har i skrivende stund ikke været muligt.