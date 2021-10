Gift på en helt almindelig mandag

Den seneste tid har midt sagt været udfordrende for Bagedyst-darlingen og sangerinden Jasmin Gabay.

Hun er nybagt mor til en lille dreng, der kæmper med at få nyrerne til at fungere. Hendes kæreste blev kort efter fødslen af deres fælles søn indlagt med en angstrelateret depression. Og senest fik familien en chok, da deres loft en sen aften styrtede ned på grund af en vandskade.

I går var alle bekymringer skudt til side, og Jasmin Gabay og hendes kæreste, Niclas Bardeleben, gik en tur på rådhuset for at blive gift.

På Instragram deler hun den glædelige nyhed om deres helt specielle start på ugen.

'Og sådan endte igår. En ikke helt almindelig mandag. En mandag hvor vi sagde 'ja' til hinanden og fejrede med de nærmeste over bobler og spandauere. Vi nød solnedgangen fra den smukkeste tagterrasse hos ahouse_cph og føler os så heldige at det blev vores tilflugtssted'.

Rådhus-brylluppet blev en forholdsvis stille fornøjelse. Til Ekstra Bladet fortæller hun, at det store brag af en bryllupsfest kommer senere.

- Lille vielse i går, kæmpe bryllup næste år.

Så er der bryllups-spandauer. Privatfoto

Sidste år fortalte en glad Jasmin Gabay til Ekstra Bladet, at kæresten Niclas havde været på knæ, og at de to skulle giftes i nærmeste fremtid.

- Vi har hele tiden planlagt, at det skulle være i 2022, fordi vi ikke ville ud i at skulle aflyse, fortalte hun.

- Så det er vi stadig i fuld gang med. Men vi mangler stadig et sted. Folk booker jo flere år i forvejen, må vi konstatere, lød det med et grin.