'Gift ved første blik'-par skal være forældre

Et af de par, der løb med mest opmærksomhed, da 'Gift ved første blik' rullede over skærmen i 2018, var Michael og Kathrine.

De deler nu en glædelig nyhed med deres følgere på Instagram:

- Denne sommer har været noget helt særligt, for den har nemlig været fyldt med sommerfugle i maven for os begge - og en lille ekstra gubbi i maven for mig.

Kathrine fortæller til Ekstra Bladet, at hun har været skruk, siden hun var 22 år, men at de gerne ville nå nyde deres tid sammen som et par inden en eventuel familieforøgelse.

- Vi havde aftalt, at på vores tre-årsdag ville vi ikke længere undgå at få en baby. Michael gik og varmede op til ideen, og omkring jul var han ved at være klar til, at vi skulle være flere.

Michael og Kathrine til deres bryllup. Foto: Marianne Overaa/DR

Da Kathrine efterfølgende oplevede meget ømme bryster, besluttede hun sig for at tage en graviditetstest, der dog viste en svag streg.

Derfor var parret i første omgang i tvivl om, hvorvidt der var gevinst.

Men efter at have googlet sig frem til adskillige lignende tilfælde af positive tests med en svag streg, var de sikre på, at den var god nok.

29-årige Kathrine, der har termin til februar, tilføjer:

- Det var dejligt, at det gik nemt, det havde vi slet ikke forventet. Vi ved, at der er mange, der kæmper, og det var vi også forberedt på, at vi skulle.

- Jeg føler, at mit hjerte allerede er fuldstændig fyldt af kærlighed, så jeg tænker, det bliver vildt, at der kan være endnu mere kærlighed i mit liv. Det glæder jeg mig til.

Michael og Kathrine medvirkede i 'Gift ved første blik' sæson fem som programmets yngste par nogensinde.

Den nye sæson af 'Gift ved første blik' havde premiere 19. august, hvor fem par, der aldrig har mødt hinanden før, blev gift ved første blik.

Her kan du møde de nye deltagere.

Konceptet er dog lidt anderledes i år, da der er større fokus på den seksuelle kemi mellem deltagerne og deres fysiske ønsker.