Gift: - Vi kunne ikke vente længere

Smilene er store hjemme hos den danske skuespillerinde Mia Jexen og hendes kæreste, Mads.

Lørdag sagde de nemlig ja til hinanden og blev viet på rådhuset. De kan derfor nu kalde sig mand og kone.

Det afslører 37-årige Jexen på sin Instagram-profil, hvor hun deler billeder fra den store dag.

I den forbindelse forklarer Jexen, der blandt andet er kendt fra '2900 Hapiness' og 'Bedrag', at hun og Mads, der har været kærester i ti år, ikke kunne vente længere med at blive gift.

'Ja - det gik hurtigt. Men efter ti år sammen kunne vi bare ikke vente længere. Så må festen vente', lyder det fra Jexen, der således afslører, at parret har tænkt sig at vente med at holde den store bryllupsfest, til der er mere ro på coronasituationen.

Under billedet vælter det ind med lykønskninger fra nær og fjern.

'Yay - kæmpe tillykke', skriver skuespiller Jule Ølgaard.

'Fantastisk. Tillykke kæreste to', skriver skuespiller Neel Rønholt.

'Hvor er I skønne. Tillykke', skriver sangerinde Anna David.

Mia Jexen og ægtemanden Mads har sammen to tvillingedøtre på snart to år, der hedder Herle og Kastanje. De kom til verden i 2019.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Mia Jexen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

