Gigantisk nedtur: Karsten Ree taber 1,5 milliard

Karsten Ree har brændt nallerne.

Det er aktierne i den kinesiske internetgigant Alibaba, der er den brandvarme kogeplade, 76-årige Ree har lagt sin håndflade solidt på.

Karsten Ree har tabt svimlende 1,5 milliarder kroner på aktieeventyret. Det skriver Se og Hør.

Tilbage i 2014 investerede han 950 millioner kroner i Alibaba, og i langt tid var det en rigtig rigtig fornuftig investering. Mildt sagt. Hans investering peakede i efteråret 2020. Den gang var Rees aktier i firmaet steget til en værdi på over 2,2 millard kroner.

Men den seneste tid er det kun gået en vej med aktien. Det er ned.

– Jeg har ikke solgt noget, så det var sjovest i november 2020. Nu har jeg tabt 60 procent. Det er fandeme meget. Det svarer til over 1,5 milliarder kroner. Man kan kun behandle firmaer på den måde i sådan nogle lortelande, siger Karsten Ree til ugebladet.

Irriterende

Karsten Ree bekræfter overfor Ekstra Bladet, at det for tiden ikke at sjov læsning at slå op på aktiekurserne for Alibaba, men meget mere har han ikke lyst til at sige.

- Det irriterer mig da. Selvfølgelig gør det det. Men jeg tager det oppe fra og ned. Og som Jørgen Ryg sagde i en af sine monologer, så kan man ikke vinde hver gang, siger han til Ekstra Bladet.

- Men sover du om natten?

- Ork ja! Jeg sover fint om natten, siger Karsten Ree.

Tilbage i 2018 - før nogen havde hørt om corona - var Karsten Ree meget optimistisk om sin investering i Alibaba.

- Når jeg kigger ind i krystalkuglen - selvom jeg ikke er nogen heksedoktor eller spåmand - så ser jeg umiddelbart, at aktien på sigt, det vil sige en periode på de næste 5-10 år, kan blive fem gange så stor, sagde han den gang og fortsatte.

- Så siger man, at firmaet er enormt, og landet er enormt. Ja, det er det, og en femdobling er jo ønsketænkning, ja, men prøv lige at kigge på historikken med for eksempel Amazon og Apple. Så kan man jo se, at vi taler om stigninger i den størrelsesorden. Dermed ikke sagt, at det bliver sådan, men jeg mener, at der er en god sandsynlighed.

Karsten Ree er stadig i plus, hvis han gør sin investering i Alibaba op trods den lave kurs på aktie for tiden.

Karsten Ree er gift med Janni Ree, og da den 51-årige forsidefrue stillede op til en eksklusiv billedserie for Ekstra Bladet, sagde han god for hendes valg af undertøj. Se de flotte billeder her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------