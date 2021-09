Gik flæbende fra scenen

Selv om komikeren Heino Hansen har været i branchen i en del år efterhånden, så er det først nu, at han er ude med sit første onemanshow.

Da han for nylig optrådte i sin hjemby, Næstved, blev showet afsluttet til stående ovationer, og det rørte den ellers så rutinerede komiker.

- Jeg måtte vende mig om på scenen, fordi jeg var ved at flæbe. Jeg har aldrig prøvet at få stående applaus før, fortæller Heino Hansen på den røde løber til årets Zulu Comedy Galla.

- Inden havde jeg da gjort mig tanker om, hvordan jeg ville håndtere sådan en situation. Jeg havde tænkt, at jeg ville droppe showmanden og være helt oprigtig og fortælle publikum, hvor meget det betød for mig. Men det knækkede mig fuldstændig - på den gode måde.

- Jeg fældede en tåre og syntes, det var akavet, så jeg vendte mig om. Jeg sagde: 'Tak for i aften. I skal vide, at jeg er glad. Men jeg går ud nu', fortæller Heino Hansen.

Efter triumfaftenen er Heino Hansen videre ude på farten med sit selvbetitlede onemanshow.

Byder på egne billetter

Til Ekstra Bladet fortalte han på den røde løber, at han selv er begyndt at byde på billetter til showet, som bliver sat til salg rundt omkring på sociale medier og Den Blå Avis.

- Der bliver jeg forfængelig, når folk sælger mine billetter på Facebook. Jeg har set en i fire omgange, der har skrevet, om det virkelig kan være rigtigt, at der ikke er nogen, der gider med til Heinos show, siger han med et grin og fortæller, at han i de tilfælde ikke kan lade være med at blande sig.

- Men det er ikke et udtryk for, at det går dårligt, understreger han.

Heino Hansen blev rørt, da han fik stående bifald fra publikum i sin hjemby, Næstved. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Dårlig samvittighed

Imens Heino Hansen fokuserer på sit onemanshow, bliver hans hustru, juristen Cecilia, hjemme og fortsætter sin barsel med parrets anden søn, som er sluttet sig til familien, der også består af storebror Ferdinand.

- Jeg er væk de næste tre dage for at lave shows, og der kan jeg allerede godt se, at hun får travlt, lyder det fra Heino Hansen.

- Så når jeg er til Zulu Comedy Galla, så får jeg dårlig samvittighed. Det rammer mig, siger han.