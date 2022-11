Gik fra kæresten i sommer: Nu har hun fundet en ny

Nikita Klæstrup jubler, fordi hun har mødt kærligheden igen. For blot en uge siden blev hun kæreste med Mikkel, efter at de har datet i snart et halvt år

Kys, kys, snav, snav.

Få af dem, som var troppet op til den kombinerede koncert og prisuddeling The Voice '22 langt ude på Refshaleøen i København, og som stod i presse- og VIP-området, var i tvivl om, at Nikita Klæstrup bestemt har fundet kærligheden på ny.

Det er ellers ikke lang tid siden, at hun i august erklærede, at hun og kæresten gennem fire år, Casper Kofod, havde splittet op.

Men nu har hun fundet en ny flamme.

Der blev krammet og delt mundvand til den helt store guldmedalje, og parret var længe forgabt i hinanden ved et bord uden at ænse andre omkring sig, da omkring 1500 feststemte mennesker indfandt sig på spillestedet Stagebox.

Det ligger klos op af det gamle B&W-areal, hvor man normalt afholder Copenhell.

- Det er Mikkel, min kæreste. Vi har datet et godt stykke tid, men titlen er meget ny, siger 28-årige Nikita Klæstrup på den røde løber.

Ellers ukendte Mikkel synes, det er fedt at være kommet ind i Nikitas verden, hvor journalister, fotografer og blitzlysets skær ikke er et særsyn.

- Det er meget cool. Stille og roligt. God stemning og flotte mennesker. Det kunne ikke være bedre, lyder det fra Mikkel.

Nikita Klæstrup havde for første gang kæresten Mikkel med på den røde løber, men forholdet er også kun en uge gammelt. Foto: Kenneth Meyer

Blev kærester hos Remee

Nikita betoner atter, at forholdet er meget nyt, og at der derfor selvsagt ikke er de store planer for forholdet endnu andet end at nyde hinanden.

- Det er kommet titel på, så vi nu kalder os kærester - det er nok det seneste nye. Før var det dating. Sidste weekend var vi meget fulde på Museo (Remees eksklusive natklub i København, red.), og da blev vi enige om at være kærester.

- Så det er faktisk kun en uge siden, I blev kærester?

- Ja, siger Nikita Klæstrup og kigger forelsket på Mikkel.

Hun er ikke i tvivl om, hvad hun er faldet for ved ham:

- Han får mig til at grine vitterligt hele tiden, fordi han taler i søvne også, så det er en evig kilde til morsomheder, griner Nikita, der fortæller, at hun mødte Mikkel i sommeren 2022, hvor de begyndte at date, men at anledningen 'er en lang historie'.

Nikita er næsten fast indslag til The Voice-koncerterne, der tidligere har været afholdt i Tivoli, men på grund af pandemien har holdt pause i to år. Senest var i 2019, hvor Nikita havde sin nu ekskæreste Casper Kofod med. Foto: Per Lange

Kendte hende ikke

Mikkel indrømmer, at han ikke havde luret lidt på Nikita Klæstrup hverken i blade eller i aviser, inden de blev kærester. Årsagen? Han kendte hende simpelthen ikke.

- Skal jeg være helt ærlig? Faktisk var jeg ikke rigtig klar over, at hun var et kendt navn. Efter at vi lærte hinanden at kende, fandt jeg ud af det, og så må man jo tage det med.

- Nikita, det var måske endda det mest attraktive ved ham, selvom det lidt er en kliché? At du kan være sikker på, at han er interesseret i dig for den, du er, og ikke fordi at du er kendt?

- Det var i hvert fald meget rart at have en blank slate, påpeger Nikita Klæstrup.

Mange vil nok være glade for at vide, at 'blank slate' betyder nogen eller noget, der fortsat er i sin originale tilstand, og som endnu ikke er blevet ændret eller påvirket af mennesker, oplevelser osv.