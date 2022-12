Gik fra kæresten i sommer: Nu viser han ny kæreste frem

På sin Facebook-profil kunne Danmarks instagrammer nummet et, Anders Hemmingsen, fredag aften offentliggøre, at han har fundet kærligheden på ny.

I sommer gik ham og kæresten gennem flere år Julie Schoen fra hinanden.

Men julen er hjerternes fest, og nu kan Hemmingsen altså fortælle, at han danner par med Ninni Kjær.

Kort og godt skriver han i billedebeskrivelsen: 'Jeg er sgu fået en kæreste'.

Se Anders Hemmingsen og Ninni Kjær sammen her. Artiklen fortsætter under opslaget ...

Til Ekstra Bladet fortæller han, at de to begyndte at se hinanden for et par måneder siden, men at han i begyndelsen ikke tænkte, det skulle blive til det store.

- Hun er en yogapige, som går op i kost og sundhed og det mentale helbred, og hun har intet fjernsyn, så det er min diametrale modsætning.

- Jeg var lidt skeptisk, inden vi tog det seriøst, og jeg troede ikke, det ville holde, siger han og forklarer, at han alligevel opdagede, hvordan det gamle ordsprog, om at modsætninger mødes, har noget på sig.

- Jeg begyndte at se tingene fra hendes side, og man behøver ikke være ens og have samme interesser. Vi er gode til at grine af, at vi er forskellige. En god portion selvironi redder meget.

Han fortæller i øvrigt, at de ikke skal holde jul sammen i år, men at han har købt en rigtig god gave til hende.

- Det er noget, hun har ønsket sig, lyder det kryptisk fra instagrammeren.

Anders Hemmingsen deler primært sjove videoer og billeder på Instagram, og det har skaffet ham 1,2 millioner følgere på platformen.