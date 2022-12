Gik fra kvinde- til mandekæreste: - Det er dejligt og trygt

Influenceren Julia Sofia Aastrup er panseksuel og falder for mennesker - ikke køn. Hun var egentlig sprunget ud i et forhold til en kvinde, der dog brast, og nu er hun i forhold med en mand

Youtuber og influencer Julia Sofia Aastrup var jublende lykkelig, da hun i Ekstra Bladet i 2019 fortalte, at hun var kæreste med den 30-årige kvinde Michelle Steffensen.

Kærligheden brast dog i fjor, og Julia Sofia var dermed klar på at date igen, fortalte hun.

Stor var overraskelsen dog, da Se og Hør i september i år kunne afsløre, at Julia Sofia atter har fundet kærligheden - denne gang med en mand.

– Vi har lært hinanden at kende gennem nogle fælles venner. Han er sød, så vi prøver bare at se, hvad det kan blive til, sagde hun til ugebladet og fortalte, at de havde set hinanden i et års tid.

Julia Sofia var i 2017 med i 'Vild med dans', hvor hun dannede par med Frederik Nonneman. Foto: Mogens Flindt

Til mennesker

Og det gør de fortsat, da Ekstra Bladet spørger til kærligheden, og hvad Julia Sofia egentlig tænker om sin seksualitet, når nu hun både er til det ene og det andet.

- Jeg kan ikke svare på, hvad jeg er mest til. Jeg er til mennesker. Jeg tror, at - sådan som jeg har det i hvert fald - da kan man ikke beslutte det på forhånd. Det kommer an på, hvem man møder, og hvor kemien er. Det er meget mere en sjæleting end en kønsting, siger youtuberen og fortsætter:

- Mit nye forhold er dejligt og rigtig trygt. God kommunikation. Jeg er meget glad. Jeg får lov til at prøve en masse ting, jeg ikke har prøvet før i et forhold, så det er rigtig sjovt.

Julia Sofia tjener godt på sit job som influencer, og Ekstra Bladet skrev tidligere i år om et rigtig godt regnskab. Hvad hun får ind på bankbogen, vil hun dog ikke ud med. Foto: Anthon Unger

Kæresten ikke med

Hvad det så er, må være frit op til fantasien, for Julia Sofia uddyber ikke, hvad 'de sjove ting i forholdet' er. Hun ankom da også mutters alene på den røde løber - uden flammen.

Hun mener ikke, at det har været svært at omstille sig fra en kvindelig kæreste til en mandlig ditto:

- Overhovedet ikke. Jeg tror slet ikke, at jeg ser det på den måde, og jeg har aldrig taget stilling til det. Heller ikke før jeg sprang ud. Det har ikke været noget, der har ligget og ulmet, og jeg har hverken været stresset eller bekymret over det. Det har været naturligt for mig at se et menneske, og så kan man jo hurtigt finde ud af, om man falder for dem eller ej, siger Julia Sofia, som kalder sig selv for panseksuel.

- Det er nok det, der passer bedst. Det handler jo bare om at elske mennesker. Men ellers er jeg bare under LGBT-flaget på en eller anden måde, lyder det.

- Er der børneplaner?

- Ha, ha. En eller anden dag.