Gik helt galt: Nu sidder han i kørestol

Da realitydeltageren Mathias Hjort forleden var til fest for at fejre en kammerats fødselsdag, endte det helt galt.

Dagen efter var det nemlig ikke kun tømmermændene, der var slemme. Det samme var smerten fra hans ankel, der senere viste sig at være brækket, efter han styrtede under festen.

- Jeg står og taler, og så vil Kevin (Bro, red.) lave spas, som vi så ofte gør, og så springer han op på mig bagfra. Jeg står kun og støtter på min venstre fod, og da vi vælter, når jeg ikke at fjerne foden, og så sagde det bare knæk, lyder det fra Mathias Hjort, der med det samme kunne føle smerten:

- Det gjorde fucking ondt, og jeg kunne bare mærke, at alle senerne blev revet fuldstændig over, og Kevin var meget overrasket over, at jeg skreg op, for han havde slet ikke opfattet, hvad der skete.

Ville ikke stoppe festen

Som den festabe, Mathias Hjort er, ville han dog ikke lade den tilsyneladende brækkede ankel stå i vejen for en god fest.

- Først satte jeg mig ind på værelset, og jeg var ærlig talt ved at besvime, fordi det gjorde så ondt. Men jeg havde ikke lyst til at ødelægge de andres aften ved, at de skulle køre mig på sygehuset, så jeg drak noget vodka og festede videre, siger han med et grin og fortsætter:

- Det skulle jeg dog nok aldrig have gjort, for dagen efter havde jeg fucking ondt, siger Mathias Hjort.

Her ses den brækkede ankel til venstre i billedet. Foto: Privat

Bliver hjulpet

Han tog dagen efter derfor straks på hospitalet, og her var dommen klar. Anklen er brækket, og han skal holde sig i ro i op til otte uger, mens han har en skinne på. Den 27-årige realitydeltager kan i øjeblikket slet ikke støtte på foden, og derfor er han lige nu tvunget til at blive hjulpet rundt i en kørestol.

- Så nu er Kevin (Bro, red.) min handicaphjælper de næste dage. Han kører mig rundt og henter sodavand til mig, og så må jeg jo få det bedste ud af det, siger han og fortsætter:

- Men det er da klart, at det er virkelig nederen - især her i sommerperioden - for det bliver godt nok varmt, og jeg har meget ondt, så jeg tager en masse smertestillende, siger Mathias Hjort videre.