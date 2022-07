Gik i panik: - Jeg kunne ikke få luft

Viggo Mortensen troede ganske kort, at han ville blive kvalt under optagelserne til filmen 'Thirteen Lives'

Selvom verdensstjernen Viggo Mortensen kan glæde sig over verdenspremieren på filmen 'Thirteen Lives', som han spiller hovedrollen i, var optagelserne til filmen langt fra uproblematiske for den dansk-amerikanske skuespiller.

I et interview med magasinet People fortæller han i anledning af premieren om en hårrejsende oplevelse, han havde under optagelserne.

Viggo Mortensen spiller i filmen dykkeren Rick Stanton, der var en af lederne i redningsaktionen i grotten Tham Luang i Thailand tilbage i 2018.

Her var 12 drenge i alderen 11 til 16 år blevet fanget i grotten sammen med deres fodboldtræner. De var gået ind for at se grotten, men vandet steg hurtigt på grund af store nedbørsmængder. Efter dagevis i grotten blev fodboldholdet på mirakuløs vis reddet ud takket være intet mindre end 90 dykkere.

Og det var netop en af undervandsscenerne, der voldte den 63-årige skuespiller problemer. Pludselig, mens Viggo Mortensen dykkede på settet, stod en af hans iltbeholdere nemlig af.

- Pludselig kunne jeg ikke få luft. Det føltes som om, der gik lang tid, men i virkeligheden var det kun et par sekunder. Jeg gik i panik, fortæller han i interviewet.

Viggo Mortensen var torsdag til verdenspremieren på filmen 'Thirteen Lives'. Foto: Valerie Macon/Ritzau Scanpix

Modtog træning

Med det samme huskede Viggo Mortensen dog på den træning, han havde fået af netop Rick Stanton, og fik skiftet til sin anden iltbeholder.

- Det er slet ikke så svært. Men i øjeblikket er det svært at tænke klart, siger Mortensen.

Viggo Mortensen blev født i New York af en amerikansk mor, mens hans far var dansker. Han har spillet utallige succesfulde roller, blandt andet karakteren Aragorn i 'Ringenes Herre'-filmene.

Han er desuden flere gange blevet nomineret til en Oscar, senest i 2018 for sin rolle i filmen 'Green Book'.

'Thirteen Lives' får premiere i Danmark 5. august.