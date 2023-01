Giver millionrabat: - Der er ingen panik

Først slog de 5000 kroner af prisen.

Men nu har tidligere chefredaktør på både Ekstra Bladet og Se og Hør, Henrik Qvortup, og hustruen Nanna besluttet, at prisen på den Frederiksberg-lejlighed, de forsøger alt sælge, skal endnu længere ned.

Faktisk giver Qvortrup nu rabat på en million kroner for at få skudt herligheden af.

Det betyder, at lejligheden, der tæller 166 kvadratmeter, nu kan købes for 10.995.000 kroner, viser salgsopstllingen.

Ingen panik

Til Ekstra Bladet fortæller Henrik Qvortrup dog, at den nedsatte pris bestemt ikke er udtryk for panik.

- Det kan jo ikke komme bag på nogen, at de skal slækkes lidt på prisen, sådan som markedet er nu, men en million kroner er da, hvad jeg vil kalde en klækkelig nedsættelse, erkender Qvortrup.

- Har der ikke været nogen interesse, eller hvordan kan det være, I har måttet skære så meget i prisen?

- Vi vil bare gerne have den solgt, så det er derfor vi har valgt det. Men der er ingen panik. Vi bliver boende her, til den bliver solgt, vi vil bare gerne have noget, der er lidt mindre. Og vi er indstillede på, at man må vente på den rigtige køber, siger han.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Henrik Qvortrup og Nanna Thoustrup købte lejligheden i januar 2022. Dengang betalte de 12 millioner kroner for den herskabelige bolig.

De flyttede dog først ind i sommeren 2022, tre måneder efter de sagde ja til at blive mand og kone.