Giver millionrabat

Hvis du er på udkig efter et kæmpestort sommerhus med plads til både familier og venner, så kan det være, at du skal benytte dig af, at du nu kan købe Kristian von Hornsleths feriebolig med millionrabat.

Den kendte maler og kunstner har nemlig netop sat prisen 1,4 millioner kroner ned på sit luksuriøse fritidshus, som ligger i den lille kystby Rågeleje i Nordsjælland.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Det 231 kvadratmeter store nyrenoverede sommerhus – med 100 kvadratmeter ekstra på tagetagen – byder blandt andet på et stort køkken-alrum med loft til kip, eksklusive materialer og intet mindre end 20 sovepladser.

Hornsleth er da også blot et ud af flere navne på skødet; ifølge tingbogen ejer han det med tre andre, som altså nu skal dele en eventuel profit af 7,5 millioner kroner, hvis sommerboligen bliver solgt til den nye udbudspris.

Kristian von Hornsleth er én af ejerne af dette sommerhus. Foto: Nybolig Rågeleje

Større rabat end gennemsnittet

Da kunstnerboligen kom på markedet i maj sidste år, var det med et dugfriskt priskilt på 8,9 millioner kroner, men nu er der – her 10 måneder efter – blevet skåret 16 procent af prisen.

Det er i den høje ende af, hvor meget man ellers kan spare på de nedsatte sommerhuse i området lige nu: Ifølge Boliga.dks udbudstal er de gennemsnit sat lige under to procent ned i pris i Gribskov Kommune, hvor Hornsleths feriebolig ligger.

Den nye pris på sommerhuset betyder også, at kvadratmeterprisen er nede på lige omkring 32.500 kroner – 20 procent under prisgennemsnittet i den populære ferieboligkommune.

Kristian von Hornsleth er kendt for sin farverige billeder og provokerende kunstprojekter, som da han i 2006 fik en hel landsby i Uganda til at tage sit efternavn i bytte for en gris eller ged.

