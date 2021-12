Giver rabat på eksklusiv bolig

Flere kendte kæmper lige nu med at få boligerne solgt, selvom boligmarkedet gløder

Efter et år med rekordmange handler på boligmarkedet har der været gode odds for at få solgt sin bolig, og flere kendte danskere har da også tjent godt på boligsalg i årets løb.

Men der er ikke helt tomt på mæglernes hylder, hvor der blandt de resterende varer er nogle boliger, der har lidt mere stjernestøv end de andre.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Lige nu er der nemlig flere lejligheder, huse og et sommerhus til salg med ganske velkendte danske navne på skødet, som - efter en længere eller kortere periode på markedet - stadig venter på en køber.

Rabat på prinsens hjem

En af dem, der indtil videre er brændt inde med sin tidligere bolig, er prins Nikolai.

Efter prins Nikolai i september flyttede til Paris for at studere, kom hans lejlighed tæt på Dronning Louises Bro i København til salg.

Siden da er der blevet skåret 245.000 kroner af udbudsprisen, så du nu kan købe det 70 kvadratmeter store hjem med tre etager og privat tagterrasse for 5,25 millioner kroner.

Prins Nikolais lejlighed har privat tagterrasse. Foto: Paulun København City

Fodbold-ikons penthouse

Bogstaveligt på toppen af liebhavermarkedet i Vejle er fodbold-ikonet Thomas Gravesens penthouselejlighed til salg.

Den tidligere landsholdspillers 232 kvadratmeter store hjem ligger på 17. etage i et nyere prestigebyggeri med udsigt ud over Vejle Fjord. Lejligheden kan blive din for 12.975.000 kroner.

Der er udsigt over Vejle Fjord fra Thomas Gravesens lejlighed. Foto: Nybolig Vejle

Kæmpe komiker-hybel til salg

Tilbage i august kom den landskendte komiker Uffe Holms kæmpestore villa i Nordsjælland til salg for lige under 15 millioner kroner.

Her fire måneder senere koster den stadig det samme høje beløb - den erfarne entertainers 362 kvadratmeter store liebhavervilla, som byder på 11 værelser, opvarmet pool og sauna.

Du skal have omtrent 15 millioner op af lommen for at få fat på Uffe Holms bolig. Foto: Home Fredensborg

Vildt kunstnersommerhus i Nordsjælland

Ikke overraskende er sommerhuset i kystbyen Rågeleje, som provokunstneren Kristian von Hornsleth er medejer af, noget lidt ud over det sædvanlige.

Her får du en feriebolig med otte værelser, 20 sovepladser og et stort, luksuriøst køkken-alrum for udbudsprisen på 8,9 millioner kroner, som sommerhuset ramte markedet med tilbage i maj.

Kristian von Hornsleth er én af ejerne af dette sommerhus. Foto: Nybolig Rågeleje

Ny pris på komiker-lejlighed

I øjeblikket kan du spare en halv million kroner på den populære komiker Lars Hjortshøjs ejerlejlighed ved Nyhavn midt i hovedstaden.

'Langt fra Las Vegas'-stjernens hjem, der har et boligareal på lidt mere end 100 kvadratmeter, blev nemlig sat ned i pris i november efter to måneder på markedet - så du nu kan købe storbylejligheden for lige under ni millioner kroner.

