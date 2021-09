Giver sorteper videre

Christian Bitz fortæller på de sociale medier, at det er firmaet F&H, der har ansvaret for designet i keramik-serien Bitz

Christian Bitz har ikke tidligere ønsket at udtale sig, men nu tager han bladet fra munden på det sociale medie Instagram.

Den selverklærede 'sundhedsrealist' har været i vælten, siden DR's 'Kontant' kørte en dokumentar om en sag, der efterhånden har varet flere år - først i byretten, landsretten og nu i højesteret, hvor Bitz og firmaet F&H har anket dommen om, at de skulle have kopieret keramikeren Kasper Würtz arbejde.

Dokumentaren fokuserede på Kasper Würtz' udlægning af sagen, og selvom Christian Bitz har ikke har ønsket at medvirke i et interview, har dokumentaren alligevel inspireret ham til at give sin version på Instagram.

'I onsdags sendte 'DR Kontant' et program, der tegnede et billede af, at jeg har kopieret design fra keramikeren Würtz. Programmet gav et forvrænget og ukorrekt billede af realiteterne af den konflikt, som vi har brugt mere end fem år på i det danske retssystem – og nu i medierne,' skriver han indledningsvist og fortsætter:

'Jeg er hverken designer eller tyv. Og jeg har aldrig kopieret Würtz' produkter. Jeg har udviklet et stel sammen med F&H, der er et internationalt brandhouse. F&H har ansvaret for udvikling og produktion.'

Christian Bitz fraskriver sig altså ansvaret for designet, der ifølge to retslige instanser er en kopi af designeren Kasper Würtz.

Det er dette stel, der er tale om. Pr-foto

Christian Bitz skriver i opslaget, at han sammen med F&H ikke er enig i dommen fra landsretten, og de derfor er gået til Højesteret.

Han gør det også klart, at han efter dommen i Højesteret vil efterleve beslutningen.

'Jeg og F&H vil til enhver tid efterleve den endelige dom.'

Personlige konsekvenser

Ud over de potentielle retslige konsekvenser har Christian Bitz' familie, ifølge ham selv, også været påvirket af sagen.

'Siden onsdag har jeg, min kæreste og mine børn modtaget mange grimme henvendelser fra folk, og på de sociale medier flyder det over med beskyldninger, had og skældsord om mig og mine kære. Er det okay, at hundredvis af mennesker - på baggrund af et ensidigt tv-program - gør sig til dommere og truer min familie og butikskæder, der intet har med sagen at gøre? Jeg synes det ærligt talt ikke,' skriver han.

Tidligere har Christian Bitz lukket ned for kommentarer på de sociale medier, da det væltede ind med negative beskeder.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Christian Bitz for at spørge til hans fraskrivelse af ansvar i forbindelse med design og produktion, men han har ikke ønsket at udtale sig.