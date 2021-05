Gjorde det igen: Seks millioner skattekroner for lucia-optog

Kontroversiel event-mand

Peter Bindner har efterladt sig et langt spor af skuffede kunder og samarbejdspartnere, siden han i 1984 oprettede virksomheden PB Action Fest og Eventbureau.

Blandt andet kunne Ekstra Bladet fortælle, at han i julen 2019 havde arrangeret julefrokoster, som han efterfølgende aflyste, og på grund af et punkt i forbrugeraftalen, som man skrev under på ved købet, kunne han lade være med at give kunderne penge tilbage, hvis de ikke kunne deltage på den nye dato.

Det kaldte Forbrugerrådet Tænk dengang for ulovlige forbrugeraftaler, men Peter Bindner slap for at betale pengene tilbage. Bortset fra, da kunderne var fra politiet - da betalte han lynhurtigt alle penge tilbage for billetterne.

Derudover har han blandt andet skulle betale en erstatning på mere end 1.500.000 kroner efter en årelang retssag med virksomheden Bygma, som han skulle have arrangeret en firmafest for, men festen blev aflyst, og Peter Bindner ville alligevel beholde sine penge.

Til flere af sine arrangementer benytter Peter Bindner desuden kunstnere, men det er heller ikke altid, de får løn for deres arbejde. Således kunne Dorthe Gerlach fortælle til Ekstra Bladet, at hun i sommeren 2019 spillede koncert til arrangementet 'En Romantisk Aften i Botanisk Have 2019', men efterfølgende modtog gruppen aldrig hyren.

