Gjorde grin med hans far: - Vi sønner har det vildt sjovt over det

Kristian Leth taler ud om det faktum, at det meste af Danmark faldt på halen af grin over, at hans tidligere så finkulturelle far, Jørgen Leth, på tv erklærede sin kærlighed til Magnum is

Den danske musiker, skuespiller og forfatter Kristian Leth, 42, skrev for nylig en bog, hvor han åbnede op om sit dårlige forhold til sin far i barndommen - en far, som sjældent var der, når han havde brug for ham.

Forældrene var skilt, og han følte sig som 'en gæst i faderens hjem'.

Men også i Radio4-programmet 'Portrætalbum' fra i fredags taler Kristian Leth med vært Anders Bøtter om sin ulykkelige barndom.

Kristian Leth kommer dog også ind på de mere morsomme sider af sin landskendte farmand, der som bekendt er den folkekære digter, instruktør og kommentator Jørgen Leth.

Et af emnerne er folkelighed. For i Kristian Leths øjne er han langt fra vokset op i et folkeligt hjem. Snarere tværtimod. I gennem hans opvækst var barndomshjemmene således præget af en kunstnerisk ånd, hvor store folkelige fænomener blev betegnet som 'dårlig smag'.

Tog fart i 90'erne

I dag kan sønnike sagtens grine af, at hans far med alderen efterhånden er blevet så folkelig og folkekær, når nu minderne fra barndommen og faderens profil dengang er markant anderledes.

- Du fremhæver, at det folkelige ikke nødvendigvis var velanset i dit barndomshjem. Man så ikke ’Matador’, man så ikke Melodi Grand Prix, og jo – man kunne da godt gå til en Kim Larsen-koncert, men det var jo ikke højkultur, konstaterer værten og fortsætter:

- Men jeg tror, der sidder nogle danskere derhjemme og tænker, at Jørgen Leth - han er da netop folkelig? Han er jo vores allesammens Tour-kommentator, og han er jo den, der godt kan lide at spise Magnum is på tv. Den ting, din far er blevet kendt for i dag, er det en folkelighed, der er kommet til senere?

- Det er et rigtig godt spørgsmål. Nu skal jeg fortælle dig noget sjovt. Da jeg var barn, da var der ikke Tour de France på dansk tv. Det var noget, der blev refereret til i radioen. Han havde lavet nogle film om det. Men da TV 2 besluttede sig for at satse på at købe hele Tour de France-dækningen og hyrede ham og Jørn Mader til at lave det, da var det ikke en folkesport på den måde. Så det var noget, der pludselig skete i vores liv ret meget senere. Det tog fart i løbet af 90’erne, fortæller Kristian Leth om faderens nyvundne folkelige appel, og fortsætter:

- Min far lavede jo kunstfilm og skrev digte. Det er jo ikke særligt folkeligt. (...) Så jeg er vokset op, uden at det var en del af det. Hvor man (i familien, red.) stod ved, at man arbejdede med det udtryk, uanset om folk forstod det eller ej. Og så skete der noget vildt, da jeg var ung teenager, for pludselig begyndte folk at vide, hvem han var, men det er ikke noget, jeg voksede op med, fortæller Kristian Leth.

- Mine brødre og jeg har det jo vildt sjovt over hele det der med, at når min far spiser en is, så er det en ting nu.

- Ja, det er jo et meme på internettet?

- Ja, simpelthen. Også fordi, at det var det virkelig ikke (en ting i hans barndom, red.). Det er en vild virkelighed, som vi stadig forholder os til, siger Kristian Leth.

Jørgen Leths hang til Magnum is blev først belyst, da den 84-årige herre lavede de populære 'Mit Frankrig'-programmer sammen med Hans Pilgaard fra 2016.

Se klip fra dengang, Jørgen Leth erklærede din kærlighed til Magnum og brillerede med en lidt speciel udtale af navnet, og lyt efterfølgende til hele 'Portrætalbum' via playeren nederst.