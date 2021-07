'Paradise Hotel' sæson 17 sluttede i sidste uge.

For deltageren Monique er det svært at svare på, hvorvidt det er en god eller dårlig ting. På den ene side er hun glad for, at der nu kommer mere ro omkring hende, fordi hun ikke toner frem på skærmen længere, men samtidig synes hun, at det er sørgmodigt, at programmet er slut.

- Det har været underligt at se sig selv på tv og samtidig sjovt, spændende og frustrerende. Generelt er jeg tilfreds med, hvordan jeg er fremstillet, men flere gange har jeg også siddet med en øv-følelse i maven, fordi der er ting, produktionen ikke har taget med, forklarer Monique og fortsætter:

- Nogle af de konflikter, der har været, er jeg lidt blevet udstillet. Og det har været hårdt at se og genopleve. Jeg havde jo ikke lyst til at være dum eller træls, men jeg reagerede derinde, fordi jeg følte mig uretfærdigt behandlet, og det er blevet glemt lidt i visningen, synes jeg. I stedet er jeg blevet gjort til det sorte får. Det eneste, jeg var ked af derinde, var jo, at der blev spillet bag min ryg, og jeg ikke fik det at vide.

Monique blev først smidt ud af 'Paradise', hvorefter hun kom tilbage for at tage hævn. Hun røg dog atter ud i kort inden finalen. Foto: TV3

Klar på mere tv

På trods af Moniques oplevelse er hun dog glad for sin deltagelse og kunne sagtens finde på at medvirke i flere programmer i fremtiden.

- Jeg gider ikke at lave noget meningsløst tv, og jeg vil ikke være på skærmen bare for at være på skærmen. Det skal være noget med humor, eller noget der har et budskab, eller hvor jeg kan udfordre mig selv. Jeg har selv tænkt 'Robinson' eller 'Divaer i junglen', fordi jeg er meget dyre-og naturmenneske, forklarer hun.

Indtil da er Monique vendt tilbage til sit 'gamle' liv før 'Paradise Hotel'.

- Jeg er hjemme i Vejle igen, og jeg arbejder som manager for en tattoo-kæde, der hedder Los Hermanos. Det er der, mine fremtidsplaner ligger, fortæller den 27-årige paradiso.

Monique har endnu ikke fundet manden i sit liv, så indtil videre får hendes hund al kærligheden. Foto: Linda Johansen

