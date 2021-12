Glad DR-kendis: - Alt er gået godt

Den tidligere deltager i 'Den store bagedyst', Victoria Askjær, er blevet mor for tredje gang.

Det afslører hun på Instagram, hvor hun viser den lille pige frem.

- Hils på Oda, lyder den korte besked til billedet.

Det er Victoria Askjærs tredje barn, men det første med kæresten Peter.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Victoria Askjær, der kunne fortælle, at hun næsten lige havde født, og derfor ganske naturligt gerne ville bruge sin tid på andre ting end at tale med journalister.

- Alt er gået godt, nåede hun dog at få sagt.

Tilbage i juni fortalte hun om sine forventninger til den lille ny.

- Det er min kærestes første barn, så det er meget specielt for ham, sagde Victoria med et smil til Ekstra Bladet og fortsatte:

- Men det er også virkelig specielt for mig, for det er jo første gang, jeg prøver at gå igennem en graviditet med et andet menneske. Jeg er meget lykkelig, lød det fra 'Bagedyst'-deltageren, der er alenemor til sønnerne Villum og Nestor.

Victoria Askjær er kendt fra 'Den store bagedyst', hvor hun medvirkede i 2019. Siden har hun ligeledes medvirket i 'Den store jule- og nytårsbagedyst'.