Glædelig nyhed fra TV 2-par: - Ovenud lykkelige

Lykken vil ingen ende tage for Stine Marthine Pedersen og Niels Pors, der fandt kærligheden sammen i TV 2-programmet 'Landmand søger kærlighed' tilbage i 2020.

Tidligere på sommeren blev de to, der begge er landmænd, gift med hinanden ved et romantisk bryllup, præcis to år efter at Stine spurgte Niels, om han ville med hende på weekendophold som afslutning på programmet.

Nu kan parret afsløre, at de venter deres første barn.

Det sker i et opslag på Instagram, som Ekstra Bladet har fået lov af parret til at dele.

'Det er ikke mere end et par måneder siden, at Niels og jeg sagde ja til hinanden lige herude i haven. Hvad vi ikke vidste var, at der var en lille blind passager med til brylluppet', skriver Stine Marthine Pedersen til opslaget, hvor hun deler et skanningsfoto af det kommende barn.

Annonce:

Længe ønsket

I opslaget fortæller hun videre, at det længe har været et stort ønske for parret at blive forældre.

'Torsdagen efter brylluppet tager jeg en graviditetstest, fordi jeg havde en tid ved min gynækolog, som krævede en negativ test. Niels og jeg havde sovet i drivhuset den nat og ved 5-tiden blev jeg nødt til at skulle ind og tisse. Der sad jeg så halvsovende med en positiv graviditetstest i hånden', skriver hun og fortsætter:

'Jeg listede ud til Niels og fortalte ham det, hvortil han gryntede, rullede over på den anden side og sov videre. Sandheden er, at vi længe har ønsket os en graviditet og er ovenud lykkelige over det. Niels ta'r bare ikke så godt imod den slags nyheder så tidligt om morgenen'.

Stine og Niels medvirkede i sæson syv af 'Landmand søger kærlighed' i 2020. Foto: TV 2

Inden længe skal et nyt hold landmænd se, om de kan gøre Stine og Niels kunsten efter, når sæson ni af 'Landmand søger kærlighed' får premiere på TV 2 og TV 2 Play 9. august.