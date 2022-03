Glæder sig helt vildt

Smilene er store, og forårshumøret i top hjemme hos Mia Jexen og hendes mand, Mads. Parret venter sig nemlig endnu en lille pige.

Det afslører 38-årige Jexen på Instagram, hvor hun samtidig meddeler, at den kommende pige i flokken har meldt sin ankomst i slutningen af juni.

'En pige under kjolen, en pige på maven og endnu en lille pige inde i maven', skriver hun til nedenstående billede af sig selv og sine to tvillingepiger, der er født i maj 2019.

Mia Jexens tvillingepiger er meget spændte på at blive storesøstre. Privatfoto

Glæden er da heller ikke til at tage fejl af, da skuespillerinden fortæller om sin graviditet til Ekstra Bladet.

- Jeg elsker at være mor, og jeg er så heldig, at Mads er verdens bedste far til vores unger. Jeg har taget en pause fra skuespillet på tre år, og nu har vi snart tre børn. Det er godt nok gået stærkt, og det er meget livsbekræftende og meningsfuldt, siger hun.

Tiltrængt pause

Mia har dog ikke siddet på sine hænder i al den tid, hvor hun har holdt en pause fra skuespillet - tværtimod. Skuespillerinden har både udgivet lidt musik og er fuld i gang med at skrive en børnebog. Alligevel har det været rart at træde væk fra scenen, indrømmer hun.

- Det har fyldt det meste af mit liv, siden jeg var 15 år, da jeg spillede den ene hovedrolle i julekalenderen på DR1. Og gennem de seneste ti år, inden jeg fik mine børn, har jeg næsten været på farten hele tiden og har filmet rundt omkring i verden, fordi jeg hovedsageligt medvirkede i udenlandske produktioner, fortæller hun.

Men hun glæder sig også til at vende tilbage til skuespillet igen, når det rigtige job melder sig og denne gang helst med lokation i Danmark, hvis det kan lade sig gøre, forklarer Mia.

Lige nu er det dog familien, der fylder mest for hende.

- Det er så dejligt at have fokus på min lille familie og det nære, siger hun.

Mia og Mads har dannet par i 11 år og blev gift sidste år.