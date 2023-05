God forretning: Sælger sommerhuset

Efter mindre end tre år har 80-årige Waage Sandø og 69-årige Pia Jondal solgt deres sommerhus på Ærø.

Det fremgår af Tinglysningen, at skuespiller-parret har fået 1.650.000 kroner for det 95 kvadratmeter store fritidshus, der er opført i 1971.

Huset rummer tre værelser, og Sandø og Jondal købte det tilbage i december 2020. Dengang gav 'Rejseholdets vicekriminalkommisær I.P'. og fruen 1.125.000 kroner for det.

Parret satte deres Ærø-hus til salg i marts måned i år, og allerede her i maj er det solgt.

Waage Sandø og Pia Jondal krævede 1.800.000 for deres sommerhus, men har altså måtte give et afslag på 150.000 kroner for at få en køber til at sætte en krusedulle på købsaftalen.

En halv million

Alligevel har sommerhus-investeringen ikke være helt tosset.

Parret har på de to og et halvt år, de har ejet huset, tjent over en halv million kroner.

Waage Sand har gennem sin lange karriere spillet et hav af roller. De største på tv har været DRs-serierne 'Rejseholdet' og 'Krøniken' hvor han spillede legendariske Kaj Holger.

Pia Jondal har blandt meget andet spillet med i 'Når støvet har lagt sig' og 'Nordskov'.