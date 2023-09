God nyhed efter voldsom sygdom: - Jeg brød grædende sammen

Den 43-årige nordjyske rapper Niarn, der har det borgerlige navn Niels Roos, stod for nylig frem og fortalte offentligheden om den nyresygdom, han har været hårdt ramt af i de senere år.

Således kunne han i sidste uge meddele, at han må udskyde sin kommende turné, som han skulle have indledt i oktober, fordi hans krop er så nedslidt af sygdommen, at han ikke vil kunne optræde, før han får en ny nyre via en transplantation.

Men i den seneste udgave af sin podcast 'Let's Do', som han beværter sammen med komikeren Geo, og som er udkommet mandag, kan Niarn fortælle lytterne, at der er godt nyt.

Han får nemlig snart en ny nyre.

Storebror træder til

I podcasten fortæller Niarn således, at hans storebror nu er blevet godkendt til at donere sin nyre, hvorfor de to skal igennem en transplantation senere på måneden.

Til Ekstra Bladet fortæller Niarn, at det først nu er ved at gå rigtigt op for ham, at der er udsigt til at kunne blive rask igen.

- Jeg må indrømme, at jeg brød grædende sammen. Det var min storebror, der ringede til mig, og det var en vild følelse. Det tager også lige lidt tid at forstå det ordentligt, siger han og fortsætter:

- Man har gået i to og et halvt år og ventet, og lige pludselig er det om en måned. Det er som at vinde i Lotto, det tager lige et par dage at forstå. Jeg har fået mit liv igen.

Niarn skulle have optrådt i byer som Esbjerg, Fredericia, Rønne, Aalborg, Odense, Frederiksværk, Aarhus og København. Men de koncerter er nu blevet udskudt. På billedet optræder han på Vega i København i juni i 2022. Foto: Nikolaj Bransholm/Ritzau Scanpix

Frygter lille risiko

Der bliver i podcasten også fortalt, at både hans far, mor og onkel undervejs i sygdomsforløbet er blevet kasseret som donorer, hvorfor lykken nu er kæmpestor for den hårdt ramte rapper, der kan få hjælp af brormand.

- Det er helt fantastisk, at det er min bror. Den slags vil man jo gerne kunne hjælpe med, når man er brødre. Jeg havde gjort det samme for ham, selvom det er en gratis omgang at sige for mig nu, griner han.

Men selvom der nu er udsigt til en forhåbentlig veloverstået nyretransplantation, så tør Niarn ikke tage glæderne og fejringen på forskud.

- Det er jo latterlige fem procents risiko for, at min krop afstøder den nye nyre. Så på den måde er den ikke helt hjemme endnu. Hvis ens krop afstøder, sker det som regel inden for det første år. Så der går lidt, før man rigtig kan lægge planer for fremtiden, siger han, inden han fortæller, at det dog er svært ikke at drømme om livet på den anden side af operationen:

- Jeg vil da indrømme, at jeg og min kone og datter er begyndt at kigge på rejser. Det har vi ikke kunnet i tre år.

Niarn med sin partner Asal Shahverdi. Sammen har de datteren Akacia. Privatfoto

Koblet til maskine i timevis

Niarn blev diagnosticeret med sin nyresygdom, da han i forbindelse med sin turne i foråret 2021 gik til lægen efter en periode med for højt blodtryk.

'Her blev det konstateret, at min nyrefunktion var faretruende lav. Jeg blev hastigt overført til Rigshospitalet, hvor jeg fik min diagnose: En autoimmun sygdom havde nedbrudt mine nyrer. Lægerne prøvede at redde mine nyrer med plasma-ferese, men lige lidt hjalp det. Jeg skulle i dialyse', skrev han i pressemeddelelsen i sidste uge og tilføjede:

'Fra den ene dag til den anden var mit liv ændret. Jeg skulle kobles til en maskine i fire timer tre gange om ugen, og lægerne var ikke i tvivl: De frarådede på det kraftigste, at jeg tog ud og spillede koncerter'.

Hvornår efterårets turné, som har titlen 'Himmelfarten', udskydes til, er ikke blevet oplyst. Men det fremgår af pressemeddelelsen, at 'alle købte billetter er stadig gyldige og vil være gældende for de nye datoer'.

