Godt råd til Ghita: - Du burde have meldt afbud

- Ghita er en dame, der ikke gider noget bullshit.

Sådan lyder det fra 57-årige Peter Mygind, der har kendt Ghita Nørby det meste af sit liv, i kølvandet på det meget omtalte interview, hvor Ghita Nørby skælder ud på journalist Simi Jan.

Ghita Nørby er veninde med Myginds mor, multikunstneren Jytte Abildstrøm, og så har han flere gange gennem årene arbejdet sammen med hende - senest tidligere på sommeren under optagelserne til tredje sæson af DR's tv-serie 'Riget'.

- Jeg er vokset op med en mor, der konsekvent svarer på noget andet end det, hun bliver spurgt om, men bare giver de svar, hun har lyst til. Det kunne være et råd til Ghita at følge den strategi - giv de svar, du vil, siger Mygind og fortsætter:

- Måske har Ghita haft en dårlig dag op til interviewet, men så burde hun have meldt afbud. Hvis man ikke er i hopla, er det altid en god idé at melde fra.

Peter Mygind og Ghita Nørby i samspil i forestillingen 'Glasmenageriet' i 2001. Foto: Lars Poulsen

Vil ikke sige noget

Det ellers så harmløse interview mandag aften i programmet 'Go' aften Live' på TV 2 endte i en gang udskamning fra Ghita Nørby for åben skærm - præcis som da radioværten Iben Maria Zeuthen i 2019 havde en interview-aftale med Ghita Nørby.

Og nøjagtigt som dengang er Ghita Nørby nu igen endt i en gedigen shitstorm - ikke mindst på sociale medier, hvor mange kritiserer Ghita for den hårde tone.

Ghita Nørby selv ønsker ikke at kommentere kritikken eller sine tanker om interviewet.

Allerede mandag aften var Ekstra Bladet i kontakt med skuespillerinden, der dog venligt afviste at kommentere det noget anderledes interview.

Heller ikke tirsdag havde hun lyst til at kommentere det særegne interview.

- Jeg har bestemt mig for at lukke af. Jeg vil ikke sige noget om det, lød det kort fra dansk teaters grand old lady, der derefter lagde på.

Ghita Nørby lavede i 2019 'en Ghita' på Iben Maria Zeuthen fra Radio24syv - hør starten af det her:

Efterfølgende ønskede hun ikke at tale om Zeuthen-interviewet: