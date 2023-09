Gør det igen!

Når Tivoli til næste år åbner dørene til en ny sæson, besøger en velkendt gæst den gamle have.

Tivolirevyen vender nemlig tilbage til Glassalen, og det bliver igen med revydronningen Lisbet Dahl som instruktør. Det oplyser Tivoli i en pressemeddelelse.

Gennem 140 år har Tivoli opført revyer, og i år genopstod Tivolirevyen efter en længere pause.

Trods anmeldernes lunkne modtagelse har Tivoli valgt at gentage revyen, som var en publikumssucces.

Fantastisk følelse

For Lisbet Dahl var gensynsglæden i dette års revy mellem hende og publikum rørende. Derfor er hun klar til endnu en sæson med revy.

- Jeg havde helt glemt, hvordan det var at stå på scenen igen foran publikum. Og helt ærligt, så føltes det helt fantastisk at komme tilbage til Glassalen, siger hun i pressemeddelelsen.

- Nu skal vi gøre det igen, og det bliver med et hold af dygtige skuespillere, der alle som en er garanter for en morsom aften i teatret. Det ser jeg meget frem til, fortsætter Lisbet Dahl.

Efter 33 sæsoner i Cirkusrevyen annoncerede Lisbet Dahl sin exit. Men det var ikke det ensbetydende med, at hun var færdig på scenen. Det var blot et farvel til teltet på Bakken og et goddag til Glassalen i Tivoli.

Om Lisbet Dahl kun skal være instruktør, eller om hun også vil være at finde på scenen til næste år, vides ikke endnu.