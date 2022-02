Gør klar til bryllup: Brysterne skal fikses inden

Mascha Vang er ved at samle trådene til sit drømmebryllup. Slottet er nu fundet, og så skal frontpartiet også have en omgang inden begivenheden, fortæller hun

Bryllupsklokkerne kommer snart til at ringe for bloggeren Mascha Vang og Troels Krohn Dehli.

Men inden parret, der har været sammen siden 2018, er helt klar til at sige 'ja' til hinanden, skal der lige være styr på alle detaljerne til drømmebrylluppet.

Og det er Mascha heldigvis i gang med. Det fortalte hun til Ekstra Bladet på den røde løber ved Zulu Awards torsdag aften.

- Jeg har fundet et slot. Det er stort. Og det er flot, rimer hun begejstret.

Mascha har tidligere fortalt om, at det var vigtigt for hende at blive gift på det rigtige slot, og det ser ud til, at det er fundet.

- Der er spir på, det er der jo ikke på alle slotte. Det her er et slot med spir og slotskirke og hele molevitten, lyder det glad fra influenceren.

Parret kan se frem til et bryllup på drømmeslot til sommer. Privatfoto

Slot, slot og atter slot

Mascha vil dog ikke ud med, hvilket slot der er tale om, men noget tyder på, at hun har fået ordet slot på hjernen.

- Der er fundet en dato og et slot, konstaterer hun.

Ud over at festen og vielsen skal spille, har Mascha også besluttet sig for, at brysterne skal have den store tur inden dagen.

- De skal fikses, og det når jeg inden brylluppet, lyder det med et grin.

Brylluppet mellem parret skal stå til sommer, men mere vil Mascha ikke ud med.

Zulu Awards kan ses på TV 2 og TV 2 Play søndag aften.