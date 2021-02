Gør op med hash: - Det var en ond spiral

De seneste par år har Danmark kunnet følge Tabita Thinggaard i programmer som 'Ex on the Beach' og et par afsnit af sidste års 'X Factor'.

Men bag den festlige facade gemmer sig en dyster sandhed. Tabita har nemlig været i et fire år langt 'on and off'-hashmisbrug. Nu har den 23-årige realitydeltager valgt at sige fra og tage sit liv mere seriøst.

Forlovelse afsløret ved en fejl

- Mit ønske er, at hvis bare jeg kan hjælpe en anden ud af det her, så er jeg meget tilfreds. Man kommer til at fortryde, at man normalisere det for en selv, fortæller Tabita til Ekstra Bladet. Foto: Privat

Sløv

- Jeg er virkelig blevet meget påvirket af det, og det har gjort min hjerne sløv, fortæller Tabita Thinggaard til Ekstra Bladet. Nu har Tabita været hash-fri i 15 dage.

Tidligere har Ekstra Bladet beskrevet, hvordan stofferne flyder i reality-miljøet. Læs mere om det her (+).

Misbruget startede, da Tabita var 19 år gammel og valgte at vende ryggen til sin opvækst i Jehovas Vidner.

Fra Jehovas Vidne til Side 9: For fræk til familien

Gode råd til at afhjælpe et misbrug Hvis du er i et misbrug eller kender nogen, som er, så er der meget hjælp at hente. Isabella Koppel er daglig leder i Novavi Stofrådgivningen. Hun har nogle gode råd til at komme ud af et misbrug: - Bliv klog på de fordele, der er ved at stoppe med at ryge hash. Især når trangen melder sig. - Find ud af hvilke situationer, trangen melder sig i. Så vidt muligt undgå disse situationer. - Find ud af, hvorfor du egentlig ryger - er det kedsomhed, en vane, for at få ro i hovedet, glemme svære ting eller noget andet. På den måde kan man finde nogle gode alternativer i stedet. - Det er vigtigt at finde nogle, som kan støtte en i at holde op. Det kan være venner, kæreste, familie eller et behandlingscenter. Vis mere Luk

- Det første jeg gjorde, da jeg forlod Jehovas Vidner, var at begynde at ryge, og det har bare belastet mig lige siden, fortæller hun ærligt.

Har du også undret dig? Her er forklaringen

Ikke andet end en kortvarig lykkefølelse

- Jeg følte, at det gav mig en form for dybde, fordi jeg følte, at det tog mig et andet sted hen, men det er en kortvarig lykkefølelse. Man kommer bare dybere og dybere ned, og det er en stor, ond spiral, fortæller hun, om hvordan det påvirker hende, når hun ryger.

Tabita fortæller, hvordan hun forsøgte at flygte fra nogle 'issues' ved at begynde at ryge hash, men det gjorde tingene i hendes hoved meget værre.

Fastelavnsbolle-amok: Omsætning femdoblet

Det skal komme indefra

- Hver gang, jeg røg, troede jeg, at jeg ville få det bedre, men det er en kortvarig følelse. Jeg har haft søvnproblemer, og jeg kunne ikke stoppe tankemylderet. Mit selvværd er tilmed blevet forværret.

- Jeg tror, at man bliver nødt til at tage en beslutning indefra. Det skal virkelig komme indefra og fra sig selv og ingen andre, før man kan holde det. Derfor har jeg nu endelig fundet ud af at bryde med den onde spiral, lyder det fra den unge realitydeltager.