Gør op med sin vilde fortid: Så meget havde han på kontoen

Højt at flyve, dybt at falde.

Da tenniskarrieren peakede, og især da den lakkede mod enden i 2003, begyndte Frederik Fetterlein at få smag for at bruge løs af de millioner, han trods alt nåede at tjene som aktiv.

Hans kulørte liv med fest, farver og fart på - og den svære periode efterfølgende - er beskrevet vidt og bredt i bogen ’Fetterlein - forført af livet' fra 2011.