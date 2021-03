Gør reklame for attester: Må ikke udstede dem selv

Ekstra Bladet har spurgt Vibeke Manniche, om hun vil svare på spørgsmål angående de fritagelsesattester, hun har skrevet om på Facebook. Til det svarer Vibeke Manniche i en SMS:

'Man kan ifølge reglerne fritages for testning såfremt der er en lægelig grund. Er den enkelte i tvivl kan vedkommende kontakte egen læge'.

Herefter har Ekstra Bladet spurgt Vibeke Manniche, om hun har udstedt sådanne attester, og om efterspørgslen har været stor.

Det har Vibeke Manniche ikke svaret på.

Ekstra Bladet har så stillet følgende spørgsmål til Vibeke Manniche:

- På sociale medier skriver flere, at du udsteder attester, der kan fritage fra coronatest. Gør du det?

- I autorisationsregisteret kan jeg se, at du ikke har ret til selvstændigt virke, og ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed skal man både være autoriseret læge og have ret til selvstændigt virke for at kunne udskrive fritagelsesattester. Hvordan hænger det sammen?

- Flere skriver på sociale medier, at du skulle være blevet politianmeldt. Er du det? Og hvordan har du det med, at der bliver skrevet om det på sociale medier?

Til det svarer Vibeke Manniche i en SMS:

'Jeg følger selvfølgelig alle regler til punkt og prikke. Jeg kunne ikke drømme om andet. Der florerer meget grov chikane og løgne på de sociale medier og hos Ekstra Bladet. En løgn bliver ikke sand af at blive gentaget mange gange. Viderebringer Ekstra Bladet udokumenterede løgne er det brud på god presseskik.'

'Ekstra Bladet har nu censureret mig og mine daglige og korrekte faktaopslag om coronakrisen i over 1 år. Det er på tide at Ekstra Bladet begynder at interessere sig for fakta omkring coronakrisen fremfor at viderebringe løgne om mig, herunder forsøg på bagvaskelse og være talerør for samme'.

Hun understreger, at hun vil citeres for ovenstående i sin fulde ordlyd.