Gør status efter sex-stop: - Det væltede ind!

Bodil Jørgensen har fået mange kommentarer, efter at hun åbent talte om ikke længere at ville dyrke sex. Nu uddyber hun i stort interview, hvor hun også får revset dobbeltmoralen i MeToo-bevægelsen og Kardashian-søstrenes udseende

- Hvorfor skal vi blive ved med at dyrke sex. Hvorfor fanden i helvede skal vi det?

Sådan lød et af mange citater tidligere på året fra den folkekære skuespillerinde Bodil Jørgensen - i det tilfælde hos Alt.dk.

For hende betyder det at være forbundet til partneren mere end sex. Ja, faktisk gider hun ikke rigtig sex længere, må man forstå.

Det talte den 61-årige skuespillerinde også åbent om tidligere på året i bl.a. Ekstra Bladet.

– Jeg synes, at det skal være o.k. at sige, at den fysiske del – altså selve akten – må vi med årene lægge fra os. Om ikke altid så i hvert fald en tid. Jeg må sige, at for os som for mange andre er sex ikke nogen stor ting længere. Min mand og jeg er heldigvis meget gode til at tale om det, og derved er der hverken skuffelser eller bristede forventninger nogen steder, sagde hun og fortsatte:

Annonce:

– Tænk på de stakkels mænd, der hele tiden skal have noget op at stå – eller de stakkels kvinder, som hele tiden skal være klar til at tage imod. Tænk, hvis man hele tiden går og frygter, at det snart er onsdag, hvor vi plejer at skulle dyrke sex. Det er synd, når modne mennesker skal leve under det pres.

Mærkelige Kardashians

Nu er der gået noget tid, og Bodil Jørgensen har haft tid til at reflektere yderligere. De tanker taler hun om i et stort interview med Femina, hvor hun kommer ind på alt fra kropsidealer, MeToo og Kardashian-søstrene, som hun synes 'ser mærkelige ud'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Bodil Jørgensen har været gift med filmfotograf Morgen Søborg siden 2005, og sammen har de børnene Østen og Rigmor. Foto: Ritzau Scanpix

Det er anstrengende

Og så fortæller hun, at kommentarerne på hendes udmelding om et sex-stop har været mange.

Annonce:

- Ja! Det væltede ind. Folk synes, at det var så godt, at jeg sagde det. Jeg havde slet ikke tænkt over, at der er så mange medsøstre derude, der har det på samme måde. Og også mænd! Som skal tage Viagra, og hvad ved jeg. Hele den der jagt på ... Jamen, så vend dog blikket udad, hvorfor skal det hele tiden handle om dig? DIN sexlyst, DIT udseende, DIN trang til det ene og det andet. Det er så anstrengende og forfærdeligt, siger Bodil Jørgensen blandt andet i Femina.

Hun fortæller, at det for hende bliver anstrengende, når kroppen bliver et tempel, fordi man så begynder at dyrke guden derinde og dyrke sig selv. Hun forstår ikke, at folk i en MeToo-tid på en og samme tid vil have store læber, stor røv og store patter, som hun selv kalder dem, og samtidig på den anden side kræver at kunne gå i fred.

Journalisten hos Femina nævner, at det er en farlig udtalelse, men Bodil Jørgensen står fast og pointerer, at det handler om dobbeltmoral, og at vi er i en farlig tid for unge kvinder at vokse op i.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Bodil Jørgensen er med i den tredje - og sidste - sæson af 'Riget' med undertitlen 'Exodus', der havde premiere tidligere i år. Her spiller hun rollen som Karen. Foto: Pr-foto

En erotisk forårsskov

I Ekstra Bladet i marts var Bodil Jørgensen inde på sine pointer. Hun mener f.eks., at erotik i et forhold kan komme til udtryk på mange andre måder end via samleje.

Annonce:

– Det er da også helt håbløst, at kvinder skal tage hormoner, og mænd skal have Viagra, så de kan agere som unge mennesker. De fleste tror jeg vil i virkeligheden hellere dyrke forbundetheden og samhørigheden med et kys og en gåtur i skoven.

- En forårsskov har utrolig megen kraft og saft, og det er dybt erotisk. Her kan man så få talt sammen og få styrket nærheden. Man behøver ikke at have sex i form af selve akten for at have det godt med sin partner.

Bodil Jørgensen har tidligere fortalt Ekstra Bladet om sin oplevelse med at blive mor i en sen alder. Læs det interview her.