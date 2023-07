Gøransson afslører nyt om kæresten: - Jeg har ikke elsket alle kærester

Fatih Sahin, Tommy Lee Winkworth, Mathias (rekvisitør på 'Paradise Hotel', red.), Denis Horvat med flere.

'Paradise'-værtinden Rikke Gøransson har haft en række kærester gennem tiden, og i de fleste tilfælde har hun været relativt åben om sine forhold, fordi hun er en offentlig person, som folk interesserer sig for.

Men med tiden er hun blevet mere nærig i forhold til at dele ud af sit privatliv.

Forleden viste hun sin seneste flamme frem på Instagram, efter at de har været sammen i noget tid, men uden at skrive noget som helst om, hvem han er.

Sikkert er det, at de har mødt hinanden gennem fælles venner, men meget mere end det vil hun ikke ud med.

Det er der for så vidt intet nyt i, og for omkring en måned siden, da Ekstra Bladet senest spurgte, var detaljegraden også meget lille.

Men nu, hvor der er sat billede på kæresten, forsøger vi endnu en gang at få navngivet den heldige gut - dog uden det store held.

Og hvorfor så det? Jo, kæresten er nemlig helt speciel, må man forstå. Også mere speciel end hendes tidligere offentligt kendte flammer. Derfor skal han passes ekstra godt på, beretter Rikke Gøransson.

Det er på trods af at hun i marts 2022 bedyrede, at 'hun aldrig havde været lykkeligere' og 'havde fundet sit livs store kærlighed' i dj'en Denis Horvat.

- Alt er godt, alt er dejligt. Jeg er SÅ glad, indleder Gøransson med at sige, da vi tirsdag møder hende til premiere på 'Barbie' i Imperial.

- Kan vi ikke få et navn?

- Nej.

- Er du blevet sådan en, der vil holde dine forhold hemmelige?

- Jeg elsker ham her, så jeg vil gerne passe på ham. Der er ikke noget hemmeligt, men nogle gange skal man tage tingene i sit eget tempo.

- Men har du da ikke elsket alle dine kærester?

- Nej. Ha-ha. Har du? Altså, ELSKET. Alle, du har datet? Nej, det tror jeg ikke på.

Rikke Gøransson svæver på en lyserød sky for tiden og er meget forelsket. Derfor ønsker hun ikke at delagtiggøre offentligheden i sin kærestes identitet. Endnu. Foto: Jonathan Damslund

- Nu taler vi jo mere end at date - du har jo haft en del kærester, uden at det skal lyde forkert?

- Jeg passer på min kæreste. Der er også andre i billedet (som man skal tage hensyn til, red.). Det er jo ikke kun ham, man skal passe på, og sådan er det.

- I kan ikke grave og finde ud af, at han er rapper eller noget. Han er et virkelig dejligt og normalt menneske. Han skal have plads, og jeg skal have tid.

- Det er dejligt at få lov at blive forelsket uden at skulle læse om sin kæreste på forsiden af et eller andet, smiler Rikke Gøransson.